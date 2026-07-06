Barcelona, resmi bir açıklamayla tarihi ikilinin yeniden bir araya geldiğini duyurdu

İspanyol kulübü Barcelona, bugün Pazartesi günü, Alman Benjamin Kogel’in teknik direktör Hansi Flick’in liderliğindeki teknik kadroda kondisyon antrenörü olarak atandığını resmen duyurdu.

Katalan kulübü resmi kanalları aracılığıyla yaptığı açıklamada, 46 yaşındaki Kogel’in “Avrupa futbolunda ve milli takımlarda geniş bir deneyime sahip olduğunu” belirterek, Werder Bremen, Köln, PSV Eindhoven ve Benfica kulüplerindeki kariyerine değindi.

Açıklamada ayrıca, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Troisdorf kentinde doğan antrenörün “Alman Futbol Federasyonu teknik kadrosunda yaklaşık on yıl geçirdiği, bu süre zarfında Flick ile birlikte çalıştığı ve 2014 Dünya Kupası zaferine katkıda bulunduğu” belirtildi.

Kogel’in kariyerinin en önemli dönemi, 2010 ile 2017 yılları arasında Alman milli takımında geçirdiği süre olarak kabul ediliyor. Bu dönemde, Flick, Joachim Löw’ün yardımcısıyken onunla birlikte çalışmış ve daha sonra Brezilya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda milli takımın şampiyonluğuna ulaşmasına katkıda bulunmuştu.

Kogel ayrıca Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımında fiziksel performans sorumlusu olarak görev yaptıktan sonra Hollanda, Portekiz ve Almanya liglerinde çalıştı ve nihayetinde zengin bir özgeçmiş ve kanıtlanmış yetkinliğiyle "Camp Nou"ya ulaştı.