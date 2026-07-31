Barcelona resmen açıkladı: İtalyan yetenek gizemli bir transferle Londra'ya kaçıyor

İspanyol Barcelona kulübü, cuma akşamı, 19 yaşındaki genç İtalyan forvet Giulia Dragoni'nin Chelsea'ye transfer olduğunu açıkladı. Günlerdir beklenen bu transferle birlikte Katalan kalesi, gelecek vadeden yeteneklerinden birini Premier Lig'e kaptırmış oldu.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi geçtiğimiz salı günü, oyuncunun nihai adresinin Chelsea olduğunu ortaya çıkarmış, ardından İngiliz "The Athletic" gazetesi de bunu doğrulamıştı. Ardından iki kulüp arasında nihai bir anlaşmaya varılarak resmi açıklamanın önü açıldı.

Transferin mali detayları

Resmi açıklamada transfer bedeli açıklanmadı, ancak "Mundo Deportivo" gazetesi, transferin sabit maliyetler açısından 500 bin avronun üzerinde bir meblağ karşılığında gerçekleştiğini ve 600 bin avroyu aşmayacağını belirtti. Ayrıca, oyuncunun Londra ekibindeki performansına ve başarılarına bağlı olarak bu meblağı ilerleyen dönemde artırabilecek bir dizi değişken madde de bulunuyor.

İtalyan forvet, Chelsea ile 2030 yazına kadar 4 sezon sürecek uzun vadeli bir sözleşme imzaladı; sözleşmede 2031 yılına kadar bir sezon daha uzatma opsiyonu da yer alıyor. Bu durum, İngiliz kulübünün genç oyuncunun yeteneklerine ve gelecekteki potansiyeline duyduğu güvenin açık bir göstergesi.