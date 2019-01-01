Barcelona rekor gelir bekliyor

Barcelona Kulübü, 2019-2020 sezonunda, 1 milyar 47 milyon euro rekor gelir ve 11 milyon euro kar öngörüldüğünü duyurdu.

İspanya'nın Kulübü, 2019-2020 sezonunda 1 milyar 47 milyon euro'luk rekor gelir beklentisi olduğunu açıkladı.

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Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, dünyadaki spor kulüpleri arasında en fazla gelir elde eden Barcelona'nın bu özelliğini daha da sağlamlaştırdığı bildirildi.

Yeni sezonun bütçe hedefiyle ilgili açıklamada, 2019-2020 mali döneminin 11 milyon euro ile kapatılmasının öngörüldüğü ve 2011-2012 sezonundan bu yana bütçeyi karla kapatma geleneğinin devam edeceği ifade edildi.

Son 9 yılda elde edilen toplam karın 213 milyon euro'ya ulaşacağı belirtildi.

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Geçen sezona oranla 2019-2020 sezonunda yüzde 6'lık (133 milyon euro) artışla 1 milyar 47 milyon euro'luk gelir bekleyen Barcelona Kulübü, giderlerin 1 milyar 7 milyon euro'ya ulaşacağını ve vergiler çıkarıldığında karın 11 milyon euro olacağını öngörüyor.

Barcelona Kulübünde 6 Ekim'de yapılacak olağan genel kurul toplantısı öncesinde açıklanan bütçede, gelir hedefinin, öngörülenden bir yıl önce 1 milyar euro'nun üzerine çıkacağı vurgulandı.