Barcelona, 19 yaşındaki Hırvat savunmacı Luka Vuskovic için yeniden temasa geçerek Brighton & Hove Albion oyuncusuna yönelik girişimlerini tazeledi. Brighton'a kulüp rekoru olan 50 milyon sterlinlik bedelle katılan Vuskovic, İngiltere'nin güney kıyısındaki etkileyici başlangıcının ardından Real Madrid ve Liverpool'un da yoğun ilgisini çekti.

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Barcelona savunma arayışını hızlandırdı

TEAMtalk'a göre Barcelona, kısa sürede Avrupa'nın en iyi genç stoperlerinden biri olarak öne çıkan Vuskovic'le en ciddi biçimde ilgilenen kulüpler arasında. Hırvatistan millî takımının oyuncusu, Tottenham Hotspur'dan Brighton'a ancak Temmuz 2026'da katıldı . Vuskovic için ödenen 46 milyon sterlinlik ilk bedel, bonuslarla 50 milyon sterline çıkabiliyor. Oyuncunun beş yıllık sözleşmesi 2031'e kadar sürüyor. Brighton'ın sözleşmeyi 12 ay daha uzatma opsiyonu da bulunuyor.

Rekor transfer, güçlü başlangıçta savunmanın temel taşı oldu

Geçen sezon Hamburg'daki etkileyici Bundesliga kiralık döneminde dikkat çeken Vuskovic, İngiltere'nin en üst düzey liginin fiziksel taleplerine uyum sağlamakta zorlanmadı. Genç oyuncu, Brighton'ın 2026-27 sezonundaki ilk 10 Premier League maçının tamamına ilk 11'de başladı ve kısa sürede savunmanın vazgeçilmez isimlerinden biri hâline geldi.

Hava toplarındaki üstünlüğü, topa sahipken soğukkanlılığı ve güçlü fiziği, teknik direktör Fabian Hurzeler yönetimindeki olağanüstü başlangıçta takımın sağlam savunma performansına katkı sağladı. Vuskovic'in güven veren oyunu, güney kıyısı ekibinin 22 puanla Premier League'de ikinci sıraya yükselmesine yardımcı oldu. Brighton, son şampiyon ve mevcut lider Arsenal'ın beş puan gerisinde.

Avrupa devleri genç savunmacıyı takip ediyor

İngiltere'deki istikrarlı performansı, Katalonya dışındaki dünya devlerinin de dikkatini çekti. Habere göre Liverpool, Hırvat oyuncuyu stoperde Virgil van Dijk'ın uzun vadeli halefi olarak yakından takip ediyor. Real Madrid de bu mevki için geleceğe dönük kadro planlaması kapsamında oyuncunun hızlı gelişimini izliyor .

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Alman devi Bayern Münih'in de aralarında bulunduğu diğer Avrupa devleri, 19 yaşındaki savunmacıya farklı düzeylerde ilgi gösterdi. Ancak yayına göre Vuskovic, düzenli olarak ilk takımda forma giydiği ve teknik direktörünün tam güvenini kazandığı Amex Stadyumu'nda şu anda mutlu ve yerleşik durumda.

Brighton'ın ocak ayında ayrılığa izin vermesi beklenmiyor

Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefi doğrultusunda mücadele eden Brighton'ın, ocak ayında sezon ortasında bir ayrılığa izin vermesi beklenmiyor. Gelecek yaz için geçerli bir serbest kalma maddesi bulunmaması ve uzun vadeli sözleşmesi sayesinde Brighton, pazarlıkta güçlü bir konumda. Kaynaklara göre transfer için en gerçekçi dönem, Vuskovic'in 20 yaşında olacağı 2027 yazı. Brighton o tarihte Tottenham'a ödediğinden çok daha yüksek bir bonservis bedeli talep edebilir.