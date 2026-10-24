Lionel Messi’nin Barcelona formasıyla 500. golünü son saniyelerde attığı nefes kesen 2017 El Clasico’sunu yeniden yaşayın. Büyük heyecanın, kanayan burunların ve bir nesle damga vuran ikonik gol sevincinin yaşandığı bir gece.

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İspanya’nın başkentinde bazı akşamlar hava, yasemin kokusu ve pahalı puroların dumanından daha fazlasıyla ağırlaşır. 23 Nisan 2017 de böyle bir geceydi. Santiago Bernabeu, şampiyonluğun kaderini belirleyebilecek bir El Clasico’nun yarattığı gerilimle titreşen, ışıl ışıl beyaz bir kaleyi andırıyordu. Real Madrid, beş yıl sonra ilk lig şampiyonluğuna yaklaşırken Barcelona, ezeli rakibinin peşini bırakmamaya çalışan yaralı bir devdi. Ardından sertliğin, ustalığın ve sonunda stadyuma çöken sarsıcı sessizliğin damga vurduğu üç perdelik bir mücadele yaşandı.

Kan ve ustalıkla yazılan bir mücadele

Getty Images

İlk düdükten itibaren sahadaki gerilim nefes kesiciydi. Rekabetin zirveye çıktığı bu dönemde her müdahale, yüz yıllık siyasi ve sportif çekişmenin ağırlığını taşıyordu. Madrid’in sert oyuncusu Casemiro, Sergio Ramos’un şutu direğe çarptıktan sonra 28. dakikada gol perdesini açtı. Bernabeu’dan yükselen uğultu, Barcelona’yı yutacakmış gibiydi. Ancak Barcelona’nın, bu düşmanca atmosferde daha da iyi oynayan ufak tefek bir dehası vardı. Marcelo’nun ağzını kanatan bir dirsek darbesine rağmen Lionel Messi oyunun dışında kalmayı reddetti.

Messi’nin Casemiro’nun golünden yalnızca beş dakika sonra attığı beraberlik golü, sahadaki boşlukları görme becerisinin bir ürünüydü. Madrid orta sahasının arasından süzüldü, Ivan Rakitic’ten pası aldı, Dani Carvajal’ı geçti ve topu ağlara gönderdi. Kanamayı durdurmak için dudağına gazlı bez sıkıştırılan Messi, futbolcudan çok bir boksöre benziyordu. Mücadele başa baş sürerken karşılıklı hücumlar, Iker Casillas’ın halefi Keylor Navas ile diğer kaleyi koruyan Marc-Andre ter Stegen’i sonuna kadar zorladı.

Son dakikalarda büyük heyecan

Getty Images

İkinci yarıda, bu karşılaşmaya özgü etkileyici bir kargaşa yaşandı. Rakitic, 73. dakikada ceza sahası çizgisinden sol ayağıyla çektiği sert şutla konuk ekibe galibiyeti getirmiş gibi görünüyordu. Kısa süre sonra Ramos, Messi’ye iki ayağıyla yaptığı müdahale nedeniyle doğrudan kırmızı kart görünce Madrid’in hayal kırıklığı iyice arttı. On kişi kalan ve geriye düşen Real Madrid yenilmiş görünüyordu. Yine de Bernabeu’da, en umutsuz anlarda bile mucizeler yaşanabiliyordu. 85. dakikada oyuna sonradan giren James Rodriguez, Marcelo’nun ortasını ön direkte ağlara göndererek ev sahibi taraftarları sevince boğdu.

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Maç 2-2 devam ederken 92. dakikaya girilmesiyle puanların paylaşılacağı düşünülüyordu. Beraberlik, şampiyonluğu fiilen Zinedine Zidane’ın takımına verecekti. Fakat Barcelona’nın yapacak son bir çaresiz atağı daha vardı. Kısa süre önce PSG’ye karşı yaşanan ‘Remontada’nın kahramanı Sergi Roberto, kendi yarı sahasından hızla çıktı. Madridli oyuncular geri dönmeye çalışırken topu orta saha çizgisinin ötesine taşıdı. Top önce Andre Gomes’e, ardından Jordi Alba’ya ulaştı. Alba, topu büyük bir isabetle ceza sahasının kenarına çıkardı.

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Forma, sessizlik ve beş yüzüncü gol

Messi oradaydı. Tam zamanında yetişmişti. Topa bütün gücüyle vurmadı; yerden yaptığı düzgün vuruşla onu köşeye gönderdi. Bu, maçın son vuruşuydu. Aynı zamanda FC Barcelona formasıyla attığı 500. goldü. Ancak bu karşılaşmayı unutulmazlar arasına sokan, gol sevinciydi. Genellikle sakin olan Messi, Barcelona formasını çıkarıp öfkeli Madrid taraftarlarının önünde havaya kaldırdı. Ezeli rakibinin sahasında meydan okuyordu.

Getty Images

Messi’nin hareketsiz durup formasındaki adını ve numarasını şaşkına dönen Bernabeu tribünlerine gösterdiği an, on yılın simge fotoğrafına dönüştü. Real Madrid oyuncuları inanamayarak kendilerini yere bıraktı; şampiyonluk yarışındaki üstünlükleri bir anda tehlikeye girmişti. Madrid sonunda toparlanıp ligi üç puan farkla kazanacaktı, ama o gece ağzı kanayan ve altın renkli kramponlar giyen adamındı. El Clasico’da bir dehanın yapabilecekleri karşısında mantığın ikinci planda kaldığını hatırlatan bir geceydi.

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Maçı basın tribününden izleyen bizler için buna tanıklık etmek bir ayrıcalıktı. El Clasico çoğu zaman abartılı sözlerle anlatılır, ancak o nisan gecesi gerçekler anlatılanları aştı. Bu maçta her şey vardı: Ramos’a çıkan kırmızı kart, Messi’nin iki golü ve Hollywood’u bile kıskandıracak bir hikâye. Daha hızlı atılan goller ya da daha farklı skorlar görebiliriz. Ama Katalonya’nın Kralı’nın Madrid’de formasını göğe kaldırdığı gece kadar güçlü bir sahneye nadiren tanık oluruz.