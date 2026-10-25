Jose Mourinho'nun Real Madrid'deki yeni döneminin ilk El Clasico'su, Spotify Camp Nou'da 2-1'lik galibiyetle sonuçlandı. Kylian Mbappe'nin iki golü, Barcelona'ya bu sezon La Liga'daki ilk yenilgisini yaşattı. Üst üste beşinci galibiyetini alan Real Madrid, Hansi Flick'in takımının üç, Atletico Madrid'in ise bir puan gerisinde üçüncü sıraya yükseldi. Galibiyetin temelinde net bir plan vardı: Topu rakibe bırakmak, baskıyı karşılamak ve geçiş hücumlarında gol bulmak.

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İki takımın yaklaşımı arasındaki fark çarpıcıydı. Barcelona topa %62 oranında sahip oldu, Madrid'in 385 pasına karşılık 644 pas yaptı ve rakibinin dokuz şutuna karşılık 17 şut çekti. Buna rağmen daha net fırsatları Madrid yarattı. Madrid, Barcelona'nın 1,26'lık beklenen gol (xG) değerine karşılık 1,98'e ulaştı ve rakibinin iki hızlı hücumuna karşılık beş hızlı hücum geliştirdi.

Barcelona'nın taktik düzeni

Flick, uzun süreli topa sahip olma üzerine kurulu, savunma çizgisini önde tutan bir 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıktı. Rodri ve Pedri orta sahanın gerisinden oyunu yönetti, Fermin Lopez sakat Dani Olmo'nun yerine 10 numara pozisyonunda başladı. İleri uçta Raphinha oynarken Lamine Yamal ve Anthony Gordon kanatlarda sahayı genişletti.

Bu plan, Madrid'i uzun süre kendi yarı sahasına hapsetti. Özellikle Gordon, sol kanattan Andriy Lunin'i sık sık zorladı. Ancak bunun bedeli orta sahada ödendi. Pedri'nin hatalı pasları Arda Guler'e maçın başlarında iki şut fırsatı verdi, daha sonra da ilk yarının bitimine az kala Yan Diomande'nin savunma arkasına sarkmasını sağladı. Madrid her hızlı hücumunda tehlike yarattı.

Barcelona aradığı golü sonunda bir duran toptan buldu. 61. dakikada kısa kullanılan korner Pedri'yle buluştu. Pedri'nin topu bırakıp niyetini belli etmeden verdiği pasın ardından Raphinha, Lunin'in çaprazına vurdu ve ligdeki 13. golünü attı.

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Real Madrid'in taktik düzeni

Mourinho'nun takımı da kâğıt üzerinde 4-2-3-1 dizilişindeydi ancak orta ve alçak bölgede savunma yapması istendi. Aurelien Tchouameni ve Bernardo Silva orta sahada ikili olarak görev aldı. Federico Valverde, Gordon'ı durdurmaya yardımcı olmak için sağ bekte oynarken Marc Cucurella'ya diğer kanatta Yamal'ı yakın takip etme görevi verildi.

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Oyun planı, iki önemli eksikliğin etkisini de karşılamak zorundaydı. Thibaut Courtois grip nedeniyle son anda kadrodan çıktı, Vinicius Junior ise cezalıydı. Onun yerine sol kanatta Diomande başladı. Diomande, Madrid'in hücumdaki en tehlikeli oyuncusu oldu. Kalede Courtois'nın yerine geçen Lunin ise beş kurtarış yaparak takımının geride kurduğu savunma düzenini ayakta tuttu.

41. dakikada oyunun gidişatına ters düşen ilk gol, Madrid'in yaklaşımını özetledi. Bernardo, sol kanattaki Diomande'yi topla buluşturmak için gereken zamanı buldu. Barcelona, Diomande'ye karşı iki oyuncuyla savunma yapamadı. Diomande'nin yerden gönderdiği topu Gerard Martin uzaklaştırmaya çalıştı ancak top doğrudan Mbappe'ye çarparak Joan Garcia'yı geçti. Madrid'in xG değerinin 0,50'sini oluşturan bu gol şans eseriydi, fakat takımın bütün gece aradığı türden bir hücum geçişinden doğdu.

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Taktik satranç

Maçın belirleyici bireysel mücadelesi Barcelona'nın sağ kanadında yaşandı. Cucurella, yakın markaj ve peş peşe yaptığı faullerle Yamal'ın ritmini bozmaya çalıştı; uzatma dakikalarına kadar da kart görmedi. Yamal yine de boş alanlar buldu, ancak ilk golden kısa süre sonra önünde yalnızca Lunin varken topa kötü vurup dışarı göndererek en büyük fırsatını kaçırdı.

Orta sahada Barcelona pas sayısında üstünlük sağladı, ancak top kayıplarını değerlendiren taraf Madrid oldu. Valverde'nin oyunu sol kanada taşıyan uzun pasları konuk ekibin baskıdan çıkmasına yardımcı olurken Bellingham'ın topla ilerleyişi ve müdahaleleri savunmayı tekrar tekrar hücuma dönüştürdü. Barcelona oyunun temposunu kontrol etti fakat Madrid'in kalabalık şekilde hızlı hücuma çıkmasını engelleyemedi.

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Maç içindeki değişiklikler

İlk değişiklik zorunluydu. Sağ bek Xavi Espart, Tchouameni'nin maçın başlarında yaptığı bir müdahalenin ardından 30. dakikada sekerek oyundan çıktı. Alejandro Balde'nin sol bekte oyuna girmesiyle Joao Cancelo sağa geçti ve maçın geri kalanında Diomande'yle mücadele etti.

Asıl değişim beraberlik golünden sonra yaşandı. Mourinho, ilk yarıdan beri hafif bir sakatlıkla oynayan Valverde'nin yerine 62. dakikada doğal pozisyonu sağ bek olan Denzel Dumfries'i aldı. Valverde'nin pas katkısı olmadan Madrid hücuma çıkış yolunu kaybetti ve Barcelona maçtaki en iyi dönemini geçirdi. Lunin, Martin'in kafa vuruşunda yakın mesafeden gelen topu kurtardı; Yamal'ın falsolu şutu dışarı gitti ve 74. dakikada Fermin'in yerine oyuna giren Frenkie de Jong'un şutu engellendi.

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Flick, galibiyet golünü bulmak için 85. dakikada Gordon'ın yerine Karim Adeyemi'yi, bir dakika sonra da Raphinha'nın yerine Gabriel Jesus'u oyuna aldı. Ancak maçı belirleyen, Mourinho'nun son hamlesi oldu. 80. dakikada yorulan Bernardo'nun yerine giren Eduardo Camavinga'ya tek bir pozisyon yetti. Jesus'un oyuna girmesinden henüz bir dakika bile geçmemişken topu kaybetmesinin ardından Bellingham'ın becerisi ve Guler'le kurduğu bağlantı Camavinga'ya fırsat yarattı. Fransız oyuncu ceza sahasına girdi, Pau Cubarsi'yi atlattı ve 87. dakikada Mbappe'nin boş kaleye tamamlaması için topu içeri çevirdi.

Sonuç

Real Madrid'in galibiyeti, oyun üstünlüğüne karşı verimliliğin zaferiydi. Topa sahip olma, saha hâkimiyeti ve şut sayısında Barcelona öndeydi. Ancak riskli yaklaşımı, Madrid'in hücum geçişleri, Lunin'in kurtarışları ve Mbappe'nin bitiriciliğiyle cezalandırıldı. Mourinho'nun kulübedeki ilk dönüş Clasico'sunda pragmatik yaklaşımı galip geldi. Maçı belirleyen, topa kimin daha çok sahip olduğu değil, topu geri kazandıktan sonraki saniyelerde onunla ne yapacağını kimin bildiğiydi.



