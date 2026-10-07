İspanyol spor yorumcusu Roberto Gomez, bu ayın 25 Ekim Pazar günü İspanya Ligi'nin onuncu haftasında "Camp Nou" stadında Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak El Clasico mücadelesini yönetecek hakemin ismini açıkladı.

Roberto Gomez, Marca radyosundaki "La Tribu" programında El Clasico maçını Hernandez Hernandez'in yöneteceğini duyurdu. Programın sunucusu Raul Varela ise bu habere anında tepki vererek, "Pekala, bu kötü bir haber" dedi.

"Marca" gazetesinin aktardığına göre yorumcu şakayla şöyle dedi: "Şimdi bunu engellemek için kampanya başlıyor, pekala, belki yarın Fran Soto olur..." Bu sözlerle, sunucunun görüşü nedeniyle hakemin değiştirilme olasılığına atıfta bulundu.

Varela ise Hernandez Hernandez'in Barcelona-Real Madrid maçını yönetmesine ilişkin çekincelerini şöyle açıkladı: "Onu hakem olarak beğenmiyorum, El Clasico maçlarındaki geçmişini de beğenmiyorum. Bunun kesinlikle hiç gerekli olmadığını düşünüyorum. Bence yanlış bir karar." Roberto Gomez ise buna, "İşi şimdi berbat ettin" diye karşılık verdi.

Roberto Gomez kendisine başka hakemleri sorduğunda Varela, İspanya Ligi'nin en önemli maçını yönetmek için ona göre daha uygun olan birkaç isim önerdi ve şöyle dedi: "Örneğin Martinez Munuera'yı tercih ederim. Bu hakemi çok seviyorum." Ayrıca "iyi bir insan ve iyi bir hakem" olarak nitelendirdiği De Burgos Bengoetxea'nın da adını andı.







