Barcelona - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

El Clasico vakti geldi çattı. Protestolar nedeniyle ertelenen Barcelona - Real Madrid mücadelesi saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya'nın kentinde bağımsızlık yanlılarının protesto gösterileri nedeniyle ertelenen El Clasico için vakit geldi.

Barcelona ile arasındaki mücadele 18 Aralık Çarşamba akşamı TSİ 22:00'de Camp Nou'da oynanacak. Karşılaşmayı hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

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Bu dev mücadele Spor Smart ekranlarından naklen yayımlanacak.

Evinde 7 maçtır kazanan Barcelona ligde geride kalan 16 haftada topladığı 35 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Real Madrid ise deplasmanda son 3 maçını kaybetmedi ve son 7 maçında mağlup olmadı. Başkent ekibi zirvede yer alan Barcelona ile aynı puanı paylaşıyor.