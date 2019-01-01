Barcelona - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya'nın Barcelona kentinde bağımsızlık yanlılarının protesto gösterileri nedeniyle ertelenen El Clasico için vakit geldi.
Barcelona ile Real Madrid arasındaki mücadele 18 Aralık Çarşamba akşamı TSİ 22:00'de Camp Nou'da oynanacak. Karşılaşmayı hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
Bu dev mücadele Spor Smart ekranlarından naklen yayımlanacak.
Evinde 7 maçtır kazanan Barcelona ligde geride kalan 16 haftada topladığı 35 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Real Madrid ise deplasmanda son 3 maçını kaybetmedi ve son 7 maçında mağlup olmadı. Başkent ekibi zirvede yer alan Barcelona ile aynı puanı paylaşıyor.