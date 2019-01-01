Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman oynanacak? El Clasico neden ertelendi?

26 Ekim'de oynanması gereken El Clasico ertelendi. Peki dev maçın ertelenme sebebi ne? Karşılaşma ne zaman oynanacak? İşte ayrıntılar...

İspanya'nın Barselona kentinde bağımsızlık yanlılarının protesto gösterileri El Clasico'yu da etkiledi. 26 Ekim'de oynanması beklenen - maçı, bu yüzden 18 Aralık'a ertelendi.

Erteleme kararı, hükümet ve federasyonun ortak kararıyla alındı

İspanya Futbol Federasyonu, erteleme kararının güvenlik gerekçesiyle alındığını duyurdu. Maçın yeni tarihine ise iki kulübün ortak görüşü alınarak karar verildiği belirtildi.

İspanya hükümeti de güvenlik gerekçesiyle El Clasico'nun ertelenmesi gerektiğini açıklamıştı. Buna karşın kurumu ise maçın 18 Aralık'ta oynanmasına karşı çıkıp, 7 Aralık'ta oynanması gerektiğini savunmuştu.

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Olayların çıkış nedeni ne?

Bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere hapis cezası verilmesinin ardından başlayan protesto gösterileri şiddetini giderek artırdı. Barselona'da yollara barikatlar kuran Katalan eylemciler, polisle çatıştı.

Göstericiler, kent merkezindeki çöp kutularını ve mağazaları ateşe verirken, bazı bölgelerde yağmalama olayları gerçekleşti. Belediye, 400’den fazla çöp varilinin ateşe verildiğini açıkladı.