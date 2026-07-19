Barcelona, Real Madrid'li bir oyuncunun fotoğrafıyla taraftarlarını kızdırdı

Barcelona, sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı bir kolaj fotoğrafla geniş bir taraftar kitlesinin öfkesini üzerine çekti. Yapay zeka kullanılarak tasarlanan ve "La Masia" Akademisi mezunu 9 oyuncuyu içeren bu fotoğraf, bugün Pazar günü oynanacak İspanya-Arjantin 2026 Dünya Kupası finalinde yer alacak oyuncuları gösteriyor. Bu paylaşım, Barça Akademisi'nin yıldız yetiştirmedeki başarısını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Fotoğrafta Lionel Messi, Lamine Yamal, Gavi, Pau Kubarsi, Dani Olmo, Eric García, Alejandro Grimaldo, Marc Cucurella ve Víctor Muñoz yer alıyor; bunlardan 8'i İspanya milli takımında, 1'i ise Arjantin milli takımında oynuyor ve bu oyuncu Messi.

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Ancak bu fotoğraf, Barcelona taraftarları arasında geniş yankı uyandırdı. Birçok taraftar, "La Masia" mezunu olmasına rağmen, kısa süre önce ezeli rakip Real Madrid'e transfer olan Mark Kokorela'nın fotoğraftan çıkarılmasını talep etti.

Kokorela, Blaugrana akademisinin yetiştirdiği isimlerden biri olarak kabul ediliyor. 2012 yılında Espanyol'dan "La Masia"ya katılan oyuncu, genç takım kademelerini geçerek ikinci takıma yükseldi. Ayrıca, 2018 yazında Eibar'a kiralanmadan önce, İspanya Kral Kupası'nda A takımla bir maçta forma giydi.

Sol bek daha sonra Getafe’ye transfer oldu, ardından Premier Lig’de Brighton ve Chelsea ile iki deneyim yaşadı ve bu yaz Real Madrid aracılığıyla La Liga’ya geri döndü.



