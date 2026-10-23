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Barcelona-Real Madrid LaLiga maçı öncesi: Real Madrid, karşı konulamaz Barcelona'yı yakalayabilir mi?

Barcelona - Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
L. Yamal

Bu sezon LaLiga'daki ilk El Clásico: Barcelona-Real Madrid maçı öncesi kapsamlı değerlendirme. Real Madrid, farkı açan lideri yakalayabilir mi?

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La Liga - Hafta 10
Spotify Camp Nou

Barcelona ile Real Madrid arasındaki maç, 25 Ekim 2026'da EST ile 15.00'te, GMT ile 19.00'da başlayacak.

Barcelona formda ama yenilmez değil

La Liga sezonunda henüz dokuz maç geride kalmasına rağmen Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid'in altı puan önünde. İlk dokuz maçının tamamını kazanan Barcelona, bir La Liga sezonuna 10 galibiyetle başlayan İspanya tarihindeki ilk takım olabilir. Hafta içinde Avrupa şampiyonu PSG'ye 4-2 yenilmesi, yenilmez olmadığını gösterdi. Yine de Camp Nou'ya dönmek, Hansi Flick ve takımı için sevindirici.

FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAGetty Images

Real Madrid ritmini bulmaya başladı

Kulüpteki ikinci dönemine inişli çıkışlı bir başlangıç yapan Jose Mourinho, 13 yıl sonra ilk El Clasico'sunda takımının başında olacak. Real Madrid, son üç maçının her birinde dörder gol attı. Bunların sonuncusunda Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'i 4-1 mağlup etti. Mourinho, Real Madrid'in başında Barcelona'ya karşı oynadığı son beş maçta yenilgi almadı. Ancak takımı bu sezon deplasmanda henüz gol yemeden maç tamamlayamadı ve Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona ile oynadığı son 12 karşılaşmada da kalesini gole kapatamadı.

Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Öne çıkan istatistikler ve sakatlık haberleri

  • Barcelona, La Liga'da evinde oynadığı son 23 maçı kazandı.
  • Real Madrid, La Liga'daki son üç deplasman maçının ikisini kaybetti.
  • Barcelona'nın hücum oyuncusu Dani Olmo, PSG maçında sakatlandı. Eric Garcia da forma giyemeyecek, Jules Koundé'nin durumu ise belirsiz. Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinícius Júnior cezalı.

Takım haberleri ve kadrolar

Barcelona vs Real Madrid Muhtemel kadrolar

4-2-3-1
Barcelona crest
Barcelona
BAR
page.match.formation.title
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
J. GarciaJ. GarciaG. MartinG. MartinP. CubarsiP. CubarsiJ. CanceloJ. CanceloX. EspartX. EspartK. AdeyemiK. AdeyemiF. LopezF. LopezPedriPedriL. YamalL. YamalRodriRodriG. JesusG. JesusT. CourtoisT. CourtoisD. HuijsenD. HuijsenF. ValverdeF. ValverdeM. CucurellaM. CucurellaI. KonateI. KonateEndrickEndrickY. DiomandeY. DiomandeA. TchouameniA. TchouameniA. GulerA. GulerJ. BellinghamJ. BellinghamK. MbappeK. Mbappe
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
Barcelona

İlk 11

Real Madrid

Teknik direktör

  • H. Flick
  • J. Mourinho

Barcelona'da Roony Bardghji, Jules Kounde ve Dani Olmo sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. PSG yenilgisinde ciddi bir kas sakatlığı yaşayan Olmo'nun yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Flick'in takımında cezalı oyuncu yok ancak Kounde ve Olmo'nun yokluğu sırasıyla savunma ve orta saha için önemli kayıplar.

Real Madrid, cezalı Vinicius Junior ile sakat savunma oyuncusu Raul Asencio'dan yoksun olarak Katalonya'ya gidecek. İki takım da hazırlıklarını tamamlarken kadrolara ilişkin yeni bilgiler maç saatine yakın eklenecek.

Form durumu

BAR

BAR - Form

SEV
K1-3
GET
K3-0
GAL
K1-4
BET
K2-5
PSG
K4-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
17/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5
RMA

RMA - Form

ATM
K2-1
VIL
K1-0
ROM
K3-4
SEV
K4-1
RBL
K4-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
14/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Barcelona, tüm kulvarlardaki son beş maçının dördünü kazandı. Tek yenilgisini 20 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Parc des Princes'te PSG'ye 4-2 kaybederek aldı. Diğer maçlarında Real Betis'i deplasmanda 5-2, Galatasaray'ı 4-1, Getafe'yi 3-0 ve Sevilla'yı deplasmanda 3-1 yendi. Flick'in takımı bu beş maçta 15 gol atıp yedi gol yedi.

Real Madrid de son beş maçının dördünü kazandı. Tek yenilgisi, eylül sonlarında Atletico Madrid karşısında aldığı 2-1'lik sonuçtu. Mourinho'nun takımı o tarihten bu yana 21 Ekim'de RB Leipzig'i 4-1, Sevilla'yı 4-1, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Roma'yı 4-3 ve Villarreal'i 1-0 mağlup ederek etkileyici bir form yakaladı. Real Madrid bu dönemde 13 gol atıp dört gol yedi ve son üç maçını üst üste kazandı.

İkili rekabet

Kafa Kafaya

BarcelonaÇizimReal Madrid
4
0
1
La Liga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
MS
Süper Kupa
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
MS
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
MS
La Liga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
4
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
MS
Kupa Del Rey
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
MS
11Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5

İki takımın son karşılaşması, 10 Mayıs 2026'da Spotify Camp Nou'da oynanan La Liga maçında Barcelona'nın 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Son beş karşılaşmada Barcelona dört, Real Madrid ise bir kez kazandı. Katalan kulübü, bu süreçte Süper Kupa'da, Kral Kupası'nda ve Mayıs 2025'teki bir diğer La Liga maçında da galip geldi. Real Madrid'in bu dönemdeki tek galibiyeti, Ekim 2025'te Bernabeu'da oynanan La Liga maçında aldığı 2-1'lik sonuçtu. Barcelona bu beş karşılaşmada 14 gol atıp dokuz gol yedi.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
9900399+3027
K
K
K
K
K
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
9711198+1122
K
K
K
K
K
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
K
K
K
K
K
4
Real BetisReal BetisBET
96121614+219
K
K
B
K
K
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
K
K
K
K
K
6
SevillaSevillaSEV
94231416-214
K
B
K
K
K
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
93241310+311
K
K
B
K
K
8
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
K
B
K
B
B
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
B
K
B
K
B
10
OsasunaOsasunaOSA
93241018-811
K
K
B
K
K
11
LevanteLevanteLEV
92431517-210
K
B
B
K
K
12
VillarrealVillarrealVIL
9234131309
B
K
K
K
K
13
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
823389-19
K
B
B
B
K
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
82331217-59
B
B
K
K
K
15
GetafeGetafeGET
9234511-69
B
K
K
K
B
16
EspanyolEspanyolESP
92251112-18
K
B
K
K
K
17
Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
K
B
K
K
K
18
ElcheElcheELC
91441117-67
B
B
K
K
B
19
ValenciaValenciaVAL
9135615-96
B
B
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
9045618-124
K
B
K
K
B
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

La Liga'da Barcelona şu anda birinci, Real Madrid ise üçüncü sırada.

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