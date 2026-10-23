Barcelona'nın orta saha oyuncusu Pedri, pazar günü ezeli rakipleri Real Madrid'e karşı oynayacakları zorlu La Liga maçının, hafta içinde Fransa'da Şampiyonlar Ligi'nde yaşadıkları yenilgiyi telafi etmek için ideal bir fırsat olduğunu vurguladı. Hansi Flick'in liderliğindeki Barcelona'nın sezona yaptığı yenilgisiz başlangıç, salı gecesi Paris Saint-Germain'e 4-2 mağlup olmasıyla sona erdi.

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Pedri, 10. haftada Real Madrid'i Spotify Camp Nou'da ağırlamanın, Barcelona'yı Parc des Princes'teki yenilgiye hemen karşılık vermeye teşvik edeceğine inanıyor. Avrupa'da sezonun ilk yenilgisini almasına rağmen Barcelona, ligde üst üste dokuz galibiyet ve 27 puanla kusursuz bir karneye sahip. Daha önce yalnızca Madrid, 1968-69 sezonunda La Liga'daki ilk dokuz maçını kazanmıştı. Hiçbir takım ise ilk on maçını kazanamadı.

Sakatlıklar kadro seçimini zorlaştırıyor

IMAGO

Orta saha oyuncusu Rodri'yi Paris'te yalnızca ikinci yarıda oyuna alan teknik direktör Flick'in, pazar günü onu yeniden ilk 11'e koyması bekleniyor. Ancak salı günü sakatlanan Dani Olmo da forma giyemeyecek Eric Garcia, Jules Kounde ve Andreas Christensen'e katıldı.

Avrupa deplasmanının yarattığı hayal kırıklığını ligde güçlü bir performansa dönüştürmek isteyen Pedri, Instagram'da şunları yazdı: “#ElClasico'da yeniden galibiyetle buluşmak büyük bir sınav ve en büyük motivasyon.

“PSG karşısında, büyük bir rakibe karşı büyük bir sahnede mücadele ediyoruz ve ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Kendimize güveniyoruz ve futbolumuz var. Hadi başlayalım!”

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Dev mücadelede tarihi rekorlar gündemde

Barcelona bu sezon ligde 39 gol attı. Bu aşamada daha fazla gol atan tek takım, 1940-41 sezonundaki 42 golüyle Sevilla. Genç oyuncu Lamine Yamal ise dokuz maçta sekiz kez ağları havalandırdı.

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Madrid'i konuk ettiği son iki lig maçını kazanan Barcelona, bu karşılaşmada üst üste üçüncü iç saha La Liga galibiyetini alırsa bu yüzyılda bunu başaran ikinci Barcelona takımı olarak Pep Guardiola'nın 2008-2010 dönemindeki ekibini yakalayacak. Flick ise yedi Clasico'da yenilgi yaşamadı (6 galibiyet, 1 beraberlik).

Öte yandan Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, bu görevde Barcelona'ya karşı çıktığı son beş maçta yenilmedi (3 galibiyet, 2 beraberlik). Forvet Kylian Mbappe ise Barcelona'ya karşı 10 maçta 12 gol attı. Ayrıca 2024-25 sezonundan bu yana çıktığı 74 La Liga maçında 17 penaltıyı gole çevirdi ve sekiz penaltı kazandı.

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Açılan puan farkı baskıyı artırıyor

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21 puanla üçüncü sırada bulunan Madrid, 2012-13 sezonunda liderin sekiz puan gerisine düştüğünden beri ligin bu aşamasındaki en büyük puan farkıyla karşı karşıya. Mourinho'nun takımı hafta içinde RB Leipzig'i 4-1 yendi ve Katalonya'da oynadığı son altı lig maçının üçünü kazandı. Ancak Portekizli teknik direktör, toparlanmak için 24 saat daha az süreleri olmasından şikâyet etti. Barcelona kazanırsa rakibiyle arasındaki farkı dokuz puana çıkaracak.