JJ Gabriel'in Real Madrid'e transferinin resmen açıklanması için geri sayım başladı. Bu, transfer piyasasında net bir hamle olsa da astronomik bir bedelle gerçekleşiyor; zira Katalan "Sport" gazetesine göre, transfere yakın kaynaklar 16 yaşındaki orta saha oyuncusuyla anlaşmanın 15 milyon euroya yakın bir meblağ gerektireceğini tahmin ediyor.

Real Madrid, Gabriel'i ne pahasına olursa olsun kadrosuna katmak istedi ve iki taraf arasındaki anlaşma, Barcelona'da uzun zamandır kesinleşmiş bir mesele olarak görülüyordu. Deco ile İngiliz oyuncunun menajeri Ali Barat'ın yakın bir ilişki sürdürmesi de tesadüf değil; zira Barcelona'nın spor direktörü, transfer için düzenlenen açık artırmadan her an haberdardı.

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Gazeteye göre, Gabriel Barcelona için geleceğin bir yıldızı gibi görünüyor; ancak Avrupa, yakın gelecekte onunla eşdeğer ya da onu aşan bir seviyeye ulaşabilecek çok sayıda genç oyuncuyla dolu. Gazete şunları ekledi: "Barcelona'da genç oyuncular uğruna aptalca işler yapmayacaklarını teyit ediyor ve genç Alman Nico Ilicevic gibi birçok yükselen yeteneğin varlığına işaret ediyorlar."

Son saatlerde Hırvat basını, Barcelona'nın Nico Ilicevic'e olan ilgisinin "yalnızca o istisnai yükselen yeteneklerden birini izlemenin ötesine geçtiği" konusunda ısrar etti. Bu durum, Eintracht Frankfurt teknik direktörü Adolf Hütter'in geçen hafta 16 yaşına yeni bastıktan hemen sonra, Hamburg maçının son dakikalarında ona Bundesliga'daki ilk şansını vermesinin ardından gündeme geldi.

Oyuncunun süresi yalnızca yaklaşık 10 dakika oldu, ancak Hütter maçın sonunda Nico'nun seviyesini beğenmeye yetecek kadarını gördü. Şöyle dedi: "Yalnızca altı ya da yedi dakikada, beklenenden çok daha fazlasını gösterdi. İstisnaiydi, ama bu beni şaşırtmıyor, çünkü bunu antrenmanlarda da gösterdi."

Nico Ilicevic kimdir?

"Sport"a göre Nico, orta sahanın birçok bölgesinde oynayabilen, ceza sahası sınırlarına kolayca ulaşabilen ve muhteşem bir sol ayağa sahip klasik bir ofansif orta saha oyuncusu.

Yaşının küçüklüğüne ve boyunun 1,80 metreye ulaşmamasına rağmen rekabetçiliği ve olgunluğuyla öne çıkıyor. Almanya'nın alt yaş millî takımlarıyla oynayan bir oyuncu ve seçkin Hırvat millî oyuncu Ivo Ilicevic'in yeğeni olması da tesadüf değil.

Hırvatistan Federasyonu, A millî takıma olası bir katılıma hazırlanmak için Nico ve çevresiyle şimdiden temasa geçti.

Alman raporları, Barcelona, Manchester City, Chelsea ve elbette Bayern Münih'ten gözlemcilerin Nico'ya dair tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini doğruluyor. "Bild" gazetesi daha da ileri giderek Real Madrid'in de onu takip ettiğini teyit etti. İtalya'da ise "Sky", Inter ve Milan'ın da "büyük Alman cevheri"nin gelişimini yakından takip etmek için gözlemciler gönderdiğini bildirdi.

Sözleşme anlaşmazlıkları

Nico Ilicevic yalnızca 16 yaşında ve Eintracht ile 18 yaşına kadar uzanan bir sözleşme imzaladı. Görüldüğü üzere, transfer piyasası söylentileri, maaşını hızla revize etmesi gereken bir oyuncunun değerini şimdiden artırdı. Bu bağlamda, oyuncu ile kulüp arasındaki ilk anlaşmazlıklar da ortaya çıkmakta gecikmedi.

Eintracht'ın, oyuncunun kalıcılığını güvence altına almak ve önemli bir ekonomik getiri elde etmeden olası ayrılığını önlemek için oyuncunun çevresinin nabzını yokladığı söyleniyor. Oyuncu ve ailesinin yanıtı olumlu oldu, ancak Avrupa'nın büyük kulüplerinden birinden teklif gelmesi hâlinde "makul bir bedelle" ayrılışı kolaylaştıracak ek bir madde eklenmesi şartıyla.

Gazete şöyle bitirdi: "Nico, Barcelona'nın ve Avrupa'nın diğer birçok büyük kulübünün beğenisini topluyor. Katalan kulübü onu canlı izledi ve kişisel ve futbolcu olarak gelişimini düzenli olarak takip ediyor. Bu, geleceğin listesine eklenen bir başka yetenek."