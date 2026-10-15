Barcelona, Real Madrid'e karşı oynayacağı El Clasico için son büyük çaplı müzik iş birliğini resmen duyurdu. Katalan devinin, İspanyol futbolunun en büyük maçında Spotify ile yapacağı iş birliğinin merkezinde Amerikalı rapçi ve moda tasarımcısı Tyler, the Creator yer alacak.

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Barcelona, Spotify iş birliğiyle hazırlanan yeni formasını tanıttı

Barcelona, Real Madrid ile oynayacağı merakla beklenen maç için hazırladığı özel çalışmanın yeni yüzünün Tyler, the Creator olacağını doğruladı. Kulüp, Amerikalı sanatçının Barcelona renklerine büründüğü bir görseli sosyal medya hesaplarında paylaşarak onu resmen karşıladı. Bu adım, kulübün önemli maçlarda formasındaki geleneksel sponsor logosunu dünyaca ünlü müzisyenlerin markalarıyla değiştirdiği yenilikçi pazarlama stratejisinin devamı niteliğinde.

Yaklaşan iş birliği yalnızca sanatçıyla sınırlı değil; rapçinin kurduğu, sokak modasında etkili bir marka olan GOLF WANG’i de kapsıyor. İlk olarak RAC1’in duyurduğu haberi kulüp, Spotify Camp Nou’daki karşılaşma öncesinde resmileştirdi. Maç, 25 Ekim’de yerel saatle 21.00’de oynanacak ve spor, müzik ile üst segment sokak modasının buluşmasına geniş bir küresel vitrin sunacak.

Barcelona için forma, Spotify ortaklığı kapsamında ticari kimliğinin önemli bir unsuruna dönüştü. Kulüp, sezonun en büyük maçlarında farklı sanatçılara yer vererek geleneksel futbol izleyici kitlesinin çok ötesindeki farklı kitlelere ulaşabiliyor. Tyler, the Creator’ın Olivia Rodrigo gibi önceki iş birliği ortaklarının izinden gitmesi, kulübün Z kuşağı ve modern sokak modası kültürüyle güçlü bağını korumaya istekli olduğunu gösteriyor.

Tyler, 2022’de başlayan bu özel iş birliği serisine katılan dokuzuncu müzik ismi oluyor. İlk iş birliği Kanadalı rapçi Drake ile yapılmıştı. O tarihten bu yana seride İspanyol yıldız Rosalia, rock efsaneleri The Rolling Stones ve Kolombiyalı yıldız Karol G gibi isimler yer aldı. Barcelona formasında kendine yer bulan diğer dikkat çekici isimler arasında Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran ve son olarak Olivia Rodrigo bulunuyor. Böylece bu seri, eğlence sektörünün en seçkin gruplarından birini oluşturuyor.

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Sanatçıya ilişkin tartışmalar

İş birliği Barcelona formasına yeni bir görünüm kazandırsa da Tyler, the Creator tercihi tartışmalardan bağımsız değil. Sahne adının ardındaki isim Tyler Gregory Okonma, ilk olarak alternatif hip-hop topluluğu Odd Future’ın lideri olarak tanındı.

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Bu tartışmalar kariyerini somut biçimde etkiledi. En dikkat çekici örnek, Britanya hükümetinin 2015’te Birleşik Krallık’a girişini resmen yasaklamasıydı. Dönemin İçişleri Bakanlığı, kararın gerekçesi olarak şarkı sözlerinin içeriğini gösterdi. Karar, planlanan birçok konserin iptaline yol açarken sanatta provokasyonun sınırlarına ilişkin dünya çapında bir tartışma başlattı.

Ancak yasak 2019’da kaldırıldı ve sanatçı, başarılı konserler vermek üzere Londra’ya dönebildi. Eleştirmenlerden övgü alan ‘IGOR’ albümünün de aralarında bulunduğu sonraki çalışmaları sanatının daha olgun ve deneysel bir yönünü ortaya koyarken bu dönüş, kamuoyunun ona bakışında bir değişime işaret etti.

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El Clasico için yeni bir görsel kimlik

Tyler şimdi kendine özgü görsel kimliğini dünyanın en çok izlenen spor etkinliklerinden birine taşıyacak. Barcelona ile Spotify arasındaki ortaklık, sanatçının benzersiz tarzından ve GOLF WANG markasının sadık takipçi kitlesinden yararlanarak moda dünyasında da futbol dünyasındaki kadar karşılık bulan bir çalışma ortaya koymayı amaçlıyor.

GOLF WANG’in dahil edilmesi, Katalan kulübünün perakende ve yaşam tarzı markacılığına daha fazla yöneldiğini gösteriyor. Bu da iş birliğinin maç günü formasındaki bir logonun ötesine geçebileceğine, koleksiyonerlere ve sanatçının kendine özgü estetiğini sevenlere hitap eden sınırlı sayıda ürünleri de içerebileceğine işaret ediyor. Barcelona mali toparlanmasını sürdürürken bu yüksek profilli ticari girişimler, kulübün hem sporda hem de kültürde küresel bir güç olarak konumunu koruması açısından önemini sürdürüyor.

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Sonuçta Real Madrid ile oynanacak maç, bu son pazarlama girişiminin en büyük sınavı olacak. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca taraftar karşılaşmayı izlerken Tyler, the Creator’ın markasının sahada yer alması, kulübün geleneksel sponsorluk anlayışının sınırlarını ne kadar zorlamaya hazır olduğunu gösterecek.