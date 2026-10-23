Barcelona, Real Madrid'i "kuşatıyor": Clasico'nun ufkunda tarihi bir gece beliriyor

Barcelona ve Real Madrid, önümüzdeki pazar günü merakla beklenen El Clasico karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Mücadele, yalnızca üç puan hedefinin ötesinde bahisler barındırıyor; zira Hansi Flick yönetimindeki Katalan ekibi, iki ezeli rakip arasındaki tarihî galibiyet sıralamasında tek başına zirveye çıkma, İspanya Ligi'nde bir rekoru egale etme ve bunun yanı sıra Kraliyet ekibinin şampiyonluk yarışındaki hedeflerine ağır bir darbe vurma fırsatına sahip.

İspanyol "As" gazetesine göre, iki takım arasında benzeri görülmemiş bir yakınlık söz konusu. El Clasico maçlarında her iki takım da 106 galibiyet, 52 beraberlik elde etti. Son yıllarda Barcelona'nın elde ettiği sonuçlar sayesinde Real Madrid'in üstünlüğü azaldı; bunların arasında Flick'in ezeli rakibine karşı 6 karşılaşmada aldığı 5 galibiyet de yer alıyor.

Barcelona'nın pazar günü kazanması halinde, Katalan ekibi yaklaşık bir asırdan bu yana ilk kez El Clasico tarihinde galibiyet sayısında tek başına zirveye yerleşecek.

Ayrıca, doğrudan karşılaşmalarda atılan toplam gol sayısında Real Madrid'i geçme fırsatını da elde edecek; zira Kraliyet ekibi yalnızca 3 gol farkla önde. Barcelona 441 gol atarken, Real Madrid 444 gole ulaştı.

Barcelona'yı bekleyen tarihî rakam

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Flick'in hedefleri Real Madrid'e karşı tarihî üstünlükle sınırlı değil; Barcelona İspanya Ligi'nde üst üste onuncu galibiyetini almayı amaçlıyor. Katalan ekibi, geçtiğimiz cumartesi Real Betis'i 5-2 mağlup ederek müsabaka tarihinin en iyi başlangıç rekorunu egale etti.

Barcelona bu galibiyetle üst üste 9 galibiyete ulaşarak, Kraliyet ekibinin müsabakada aynı başlangıcı yaptığı 1968-1969 sezonunda Miguel Muñoz yönetimindeki Real Madrid'in başarısını egale etti.

Bu başarının üzerinden yaklaşık 6 on yıl geçtikten sonra, Barcelona rekora tek başına sahip olmanın eşiğine geldi; Real Madrid'i yenmesi, Flick yönetimindeki bu olağanüstü sezon başlangıcında ona üst üste onuncu galibiyetini kazandıracak.

Real Madrid'i şampiyonluk yarışından uzaklaştırabilecek galibiyet

El Clasico, iki takımın İspanya Ligi yarışındaki hedefleri açısından belirleyici bir sınav niteliğinde; zira Barcelona'nın galibiyeti, Real Madrid ile arasındaki farkı 9 puana çıkarabilir. Bu da Kraliyet ekibini şampiyonluk mücadelesi girişiminde büyük bir baskı altına sokacaktır.

Katalan ekibi, kendi sahasındaki üstünlüğünden destek alacak; İspanya Ligi'nde üst üste 23 galibiyet elde etti; bunların 19'u geçen sezon kendi sahasında oynadığı tüm maçlarda, 4'ü ise bu sezonda kazanıldı.

Barcelona ayrıca ezeli rakibine karşı kendi sahasındaki son sonuçlarına dayanarak mücadeleye giriyor; Real Madrid'i ağırladığı son iki maçı 2024-2025 sezonunda 3-2, 2025-2026 sezonunda ise 2-0'lık skorlarla kazandı.

Mbappé ve Raphinha: El Clasico'da gol kralları mücadelesi

Takımsal bahislerin yanı sıra, karşılaşma öne çıkan bireysel rekabetleri de barındırıyor; bunların başında İspanya Ligi gol krallığı zirvesi için verilen mücadele geliyor. Raphinha, Fransız Kylian Mbappé'nin üç gol önünde; Brezilyalı oyuncu 12 gol atarken, Real Madrid'in golcüsü 9 golde kaldı.

Ayrıca Ballon d'Or ödülü için verilen rekabet de gündemde; Lamine Yamal ödülü kazanmanın en güçlü adaylarından biri olarak görülüyor. Oylama ise çoktan kapandı; kazananın adı önümüzdeki pazartesi, Fransız Ousmane Dembélé'nin ardından açıklanacak.