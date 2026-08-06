Frenkie de Jong’un ciddi diz sakatlığı, FC Barcelona’nın transfer planlarında büyük sonuçlar doğurabilir. Marca’nın haberine göre, Hollanda Milli Takımı oyuncusunun önümüzdeki haftalarda iyileşme süreci beklentilerin altında kalırsa Katalanlar tüm ağırlığını Rodri transferine verecek. Çeşitli uluslararası medyaya göre Manchester City’nin orta sahası, Barça’yı tercih ediyor.

De Jong, sol dizinin iç yan bağındaki yırtık nedeniyle sahalardan uzak. Orta saha oyuncusu bu sakatlığı, Hollanda Milli Takımı antrenmanında Quinten Timber ile çarpışmasının ardından Dünya Kupası sırasında yaşadı.

Barcelona’ya dönüşünün ardından De Jong birden fazla sağlık kontrolünden geçti ve bu kontroller sakatlığın ciddiyetini doğruladı. Ardından, kulübün tavsiyesine rağmen, konservatif bir tedavi yöntemini tercih etti ve şimdilik ameliyat olması gerekmiyor.

Barcelona, beklenen iyileşme süresine dair bir açıklama yapmadı ancak Marca’ya göre De Jong’un konservatif tedavi sayesinde iki ay içinde maç oynamaya hazır hale gelmesi gerekiyordu. Bu sürenin artık yarısı geride kalmış durumda ve kulüp içinde tedavinin işe yarayıp yaramadığı konusunda ciddi şüpheler var. Marca, tedavinin istenen sonucu vermemesi halinde ameliyat ihtimalinin dışlanamayacağını vurguluyor.

Olası bir müdahale, iyileşme sürecini iki ila üç ay uzatacak ve sportif yönetimin planlarını tamamen değiştirecek. Barcelona başlangıçta yeni bir orta saha oyuncusu almayı düşünmüyordu ve De Jong’un sakatlığına rağmen aynı mevkide oynayan Marc Casadó’nun ayrılığına hâlâ açık.

Kulüp içinde ayrıca De Jong’un uzun vadeli fiziksel durumu konusunda endişeler bulunuyor. Hollandalı oyuncu son üç sezonda çeşitli sakatlıklar nedeniyle 56 maç kaçırdı ve Marca’ya göre bu durum hem teknik direktör Hansi Flick’i hem de sportif direktör Deco’yu kaygılandırıyor.

Bu nedenle Deco, Rodri ve çeşitli diğer orta saha oyuncuları hakkında şimdiden bilgi topladı. Barcelona başlangıçta geri planda kalmıştı, çünkü kulüp içinde Manchester City’nin otuz yaşındaki ön liberosunun Real Madrid ile anlaşmaya çok yakın olduğu düşüncesi hâkimdi.

RMC Sport ve The Athletic ise Rodri’nin Barcelona’yı tercih ettiğini ve hem Real Madrid’in hem de Manchester City’nin bundan haberdar edildiğini yazıyor. The Athletic, “Konuya yakın kaynaklar, onun FC Barcelona’nın oynadığı futbola ilgi duyduğunu söylüyor” diye yazdı. “Ayrıca kulüpteki birçok oyuncuyu iyi tanıyor ve onlarla arkadaş.”

City yaklaşık seksen milyon euro istiyor, ancak altmış ila yetmiş milyon euroya da onay verebilir. Rodri’nin Manchester’daki sözleşmesinin bitmesine ise yalnızca bir yıl kaldı.