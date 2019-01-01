Barcelona, Real Betis'e patladı: 5-2
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La Liga’nın ilk haftasında Athletic Bilbao’y 1-0 yenilen Barcelona, sahasında Real Betis’i 5-2 yenerek 3 puanla tanıştı.
Sakatlıkları bulunan Messi ve Suarez’den yoksun olan Barça’da sahneye Griezmann çıktı.
Nabil Fekir’in golüyle 1-0 yenik duruma düşen Barcelona, Griezmann’ın 41 ve 50. dakikalarda bulduğu gollerle öne geçti.
Katalan ekibi daha sonra 56’da Perez, 60’ta Alba ve 77’de Vidal’in attığı gollerle skoru 5-1’e getirdi.
Real Betis’te Loren Moron 79. dakikada takımının ikinci golünü atarken karşılaşmada başka gol olmadı ve ev sahibi ekip maçı 5-2 kazandı.