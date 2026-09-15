Barcelona, son karşılaşmalarda Racing Santander karşısında açık bir üstünlüğe sahip. İki takım, yarın çarşamba günü La Liga'nın altıncı haftasında karşı karşıya gelecek.

İstatistik alanında uzman "Opta" ağına göre Barcelona, İspanya Ligi'ndeki son 17 maçta Racing'e karşı yenilgi yüzü görmedi; 3 beraberliğe karşılık 14 galibiyet elde etti. Ayrıca son 7 karşılaşmayı kazandı ve son 5 maçta kalesini gole kapattı. Bu, takımın İspanya Ligi'nde bu rakip karşısındaki en uzun galibiyet serisi.

Barcelona, Racing Santander'in İspanya Ligi'ndeki tarihi boyunca kendi sahasının dışında en fazla yenilgi aldığı takım konumunda. Racing, 44 maçın 37'sini kaybederken, 2 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Ayrıca deplasmanda en fazla golü de bu takım karşısında yedi: toplam 133 gol.

Barcelona ayrıca, Racing Santander'in müsabakada tek bir maçta 8 veya daha fazla gol yediği son takım oldu; 1962 Nisan ayında 8-0 kaybetmişti.

Barcelona, İspanya Ligi'nde çarşamba günü oynadığı son 8 maçın 3'ünü kaybetti, buna karşılık 5 galibiyet aldı. Racing Santander ise müsabakada bu günde oynadığı son 8 maçta yalnızca 1 galibiyet elde etti, ayrıca 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Barcelona, 2026-27 İspanya Ligi sezonunun ilk beş maçının tamamını kazandı. Yirmi birinci yüzyılda müsabakada bir sezonun ilk 6 maçını kazandığı 5 durumun 4'ünde sezonu şampiyonlukla tamamladı; sezonu ikinci sırada bitirdiği 2013-14 sezonu hariç.

Racing Santander, 2026-27 İspanya Ligi sezonundaki ilk 5 maçının ardından 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 7 puan topladı. Bu, takımın müsabakada bir sezonun bu aşamasında 2005-06 sezonundan bu yana elde ettiği en yüksek puan; o sezon da 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle yine 7 puan toplamıştı.

Barcelona, bu sezon İspanya Ligi'nin en genç ilk 11'ine sahip; yaş ortalaması 23 yıl 356 gün. Levante karşısında oynadığı son maç, Hansi Flick'in ligde bir önceki maça kıyasla ilk 11'inde hiçbir değişiklik yapmadığı yalnızca ikinci maç oldu; bunun öncesinde 2024 Eylül ayında Girona karşılaşmasında yaşanmıştı, açılış haftası maçları hariç.

Barcelona oyuncusu Lamine Yamal, 2026-27 İspanya Ligi sezonunda 6 gol kaydetti; bu, müsabakada bir sezonun ilk 5 maçının ardından elde ettiği en iyi rakam.

Ayrıca üst üste 3 maçta gol attı, ancak daha önce İspanya Ligi'nde üst üste 4 maçta gol kaydetmemişti.

Barcelona oyuncusu Raphinha, 2026-27 İspanya Ligi sezonunda 6 gol ve 3 asistle 9 gole katkı sağladı. Bu, bir oyuncunun müsabakada takımının bir sezondaki ilk 5 maçının ardından yaptığı en yüksek katkı sayısı; 2017-18 sezonunda 9 gol ve 1 asistle 10 gole katkı sağlayan Lionel Messi'den bu yana en yüksek rakam.

Racing Santander oyuncusu Yasser Zabiri, 2026-27 İspanya Ligi sezonunda 5 maçta 5 gol kaydederek, yirmi birinci yüzyılda müsabakada bir sezonun ilk 5 maçının ardından bir Racing oyuncusu için rekor kırdı.

Racing Santander teknik direktörü José Alberto López, Barcelona karşısındaki tek önceki karşılaşmasını tüm müsabakalarda kaybetti; bu yılın ocak ayında İspanya Kral Kupası'nda 0-2 mağlup olmuştu.

Yirmi birinci yüzyılda Racing ile Barcelona karşısında İspanya Ligi'ndeki ilk maçını kazanmayı yalnızca iki teknik direktör başardı: 2001 yılında 4-0'lık sonuçla Gregorio Manzano ve 2004 yılında 3-0'lık sonuçla Lucas Alcaraz.



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