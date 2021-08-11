Barcelona, PSG ile sözleşme imzalamasına rağmen Messi’ye yüklü bir ödeme yapmak durumunda kalabilir.

Lionel Messi, geçtiğimiz günlerde Barcelona’ya veda etmiş ve Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varmıştı.

Fransız ekibiyle resmi anlaşmaya varan Messi’nin Barcelona ile bağı kısa süre içerisinde kopamayacak gibi duruyor.

El Espanol’un haberine göre Barcelona, Arjantinli yıldızın sözleşmesindeki sadakat bonusu gereği ilerleyen günlerde yüklü bir ödeme yapmak durumunda kalabilir.

Messi’nin sadakat bonusu bilmecesi

Barcelona, geçtiğimiz dönemde benzer bir sorunu Neymar ile de yaşamıştı. 2019 yılında Katalan ekibini dava eden Brezilyalı, sözleşmesindeki sadakat bonusunu bu şekilde tahsil etmişti.

Messi’nin geçen sezonda sızdırılan ve toplamda 555 milyon euro’luk değere sahip olan sözleşmesinde de iki parçadan oluşan bir sadakat bonusu yer alıyordu.

İlk kısım, Messi’nin kariyeri boyunca kulübe olan bağlılığına dayanıyordu ve bu bonus 66 milyon euro değerindeydi. Diğer kısım ise 12 milyon euro değerindeydi.

Barcelona ise toplamda 78 milyon euro değerindeki bu bonusu iki taksitte ödeyecekti. İlk ödeme 2020 yılının Haziran ayında yapılmış, ikincisi ise 2021’in Haziran ayına planlanmıştı.

Ancak kulüp, pandemi döneminde içinde bulunduğu zorlu ekonomik koşullar sebebiyle bu ödemeyi gerçekleştiremediği tahmin ediliyor.

Sürecin ilerleyen kısımlarındaki sorumluluk ise Barcelona Başkanı Laporta’nın üzerindeydi. Ancak son ana kadar Messi’yle sözleşme yenilemek için uğraşan Laporta, bu konu hakkında oyuncuyla bir anlaşmaya varmamıştı.

Tüm ödemelerini erteleme kararı alan Barcelona’nın Messi’ye bu ikinci ödemeyi yapıp yapmadığı net olarak bilinmiyor. Ancak kulübün maddi durumu nedeniyle bu ödemenin de ertelenmiş olması daha yüksek ihtimal olarak öne çıkıyor.

Barcelona’nın Messi’ye ne kadar ödemesi gerekecek?

Eğer ilerleyen günlerde olay netlik kazanırsa ve Barcelona, Neymar’da olduğu gibi bir sürecin içine girerse Arjantinli yıldıza 39 milyon euro civarında bir ödeme yapmak zorunda kalabilir.

Arjantinli yıldızın PSG’de de yıllık 35 milyon euro’luk bir maaş kazanacağı açıklanmıştı.

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