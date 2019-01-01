Barcelona, PSG ve Man City'den önce De Jong'u kadrosuna katmak için harekete geçti

Uzun süredir Avrupa'nın dev takımlarının mercek altına aldığı Ajax'lı yıldız Frenkie De Jong için Barcelona inanılmaz bir teklif yaptı.

Barcelona, Ajax'ın genç yıldızı Frenkie de Jong'a imza attırmaya oldukça yakın.

Goal'ün edindiği bilgilere göre Katalan temsilcisi Barcelona, Ajax'ın orta saha oyuncusu Frenkie de Jong 'u yıllık 16 milyon euro teklifiyle rakiplerini geride bırakarak kadrosuna katmak istiyor.

21 yaşındaki genç yıldız 2016 yılında ilk resmi maçına çıktığından beri Avrupa'nın dev takımlarının radarındaydı. Özellikle Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Manchester City gibi dev takımlar tarafından mercek altındaydı. Ancak rakipleriyle uzun süredir yarışta olan Barça, mutlu sona ulaşan taraf olmak üzere.

De Jong'un ve menajerinin Barcelona'nın teklifinden memnun oldukları ve Katalan kulübüyle anlaşmak istedikleri gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Hollandalı genç yıldız bu sezon 28 resmi maçta görev alırken 4 gol attı, 1 asist yaptı.