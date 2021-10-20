Barcelona Premier Lig'in en iyi orta sahalarından birinin peşinde

Gelecek sezon yeniden güçlü bir takım kurmak isteyen Barcelona, orta saha hattı için yıldız bir ismin peşinde.

Son yıllarda yaptığı hatalı transferlerle ekonomik krize sürüklenen ve kadro kalitesinden önemli ölçüde ödün veren Barcelona, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. İspanyol basınında yer alan haberde Katalan ekibinin Leicester City forması giyen Belçikalı orta saha oyuncusu Youri Tielemans'ı istediği öne sürüldü.

Geçtiğimiz ay Leicester ile yaptığı yeni sözleşme görüşmeleri sırasında farklı takımlardan gelecek teklifleri de göz önünde bulunduracağını belirten Tielemans ile Real Madrid ve Manchester United'ın da ilgi gösterdiği biliniyor.

Mundo Deportivo'ya göre ise Barcelona'nun bu transferi sonlandırması pek kolay görünmüyor.

Bonservisi el yakıyor

Tielemans'ın 46 milyon sterlin'lik bonservis bedeli bu transferin önündeki en önemli engel olarak görünürken, 24 yaşındaki oyuncunun kontratının 2023 yazında bitecek olması Leicester'ın bu bedelde indirime gitmesine neden olabilir. Tielemans geçtiğimiz ay sözleşme imzalayıp imzalamayacağını henüz bilmediğini ve kararsız olduğunu söylemişti.

Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada oyuncusunu överken, "Avrupa'nın en iyi orta saha oyuncularından birine sahibiz. O oyunumuzun olmazsa olmaz bir parçası ve birlikte çalışmaktan zevk alan bir profesyonel. Başarı için bu denli konsantre bir şekilde çalışan genç bir oyuncuya sahip olmak büyük bir şans" demişti.

Daha fazla okuma