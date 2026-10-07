Barcelona'nın gözlem birimi, Avrupa futbolunun öne çıkan genç yeteneklerini takip etmeyi sürdürüyor ve bu kez hedef İngiltere'nin başkenti Londra'da.

İngiliz "TeamTalk" sitesinin haberine göre, Fulham'ın 19 yaşındaki oyuncusu Josh King, son dönemdeki performanslarıyla ve 5 maçta attığı iki golle Barcelona yetkililerinin dikkatini çekerek Katalan kulübünün ilgi alanına girdi.

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Ancak Barcelona, King'i kadrosuna katmak isteyen uzun kulüp listesine en son eklenen isim yalnızca. Katalan "Sport" gazetesinin aktardığına göre, Chelsea, Manchester United ve Liverpool ile temsil edilen İngiliz kulüpleri bu "savaşın" başını çekerken, onların arkasından Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig ve Inter geliyor, en son sırada ise "Sport" Barça yer alıyor.

Josh King, Fulham ile 2029 yılına kadar sözleşmeyle bağlı; bu durum, ilgilenen kulüplerden herhangi birinin onu kadrosuna katmak için teklif yapmaya karar vermesi halinde Londra kulübüne rahat bir pazarlık konumu sağlıyor. Ancak raporlar, Fulham'ın şu an için onu satmak istemediğini vurguluyor.

Yine de takımın Premier Lig'deki kötü başlangıcı, onu takip eden kulüplere bir umut ışığı veriyor. Küme düşmesi halinde, oyuncu daha hırslı bir projenin peşine düşeceğinden, gelecek yaz transfer döneminde onunla anlaşma ihtimalleri yükselecek.

Josh King kimdir?

İngiliz oyuncu Josh King 2007 yılında doğdu ve henüz sekiz yaşındayken Fulham'a katılarak kulüpte on yıldan fazla zaman geçirdi. Ancak A takıma yalnızca 2024 yılında çağrıldı.

Fulham'ın transfer piyasasındaki zorlukları ortasında, King fırsatı değerlendirmeyi bildi ve teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın kadrosunda kendisini ilk on bir oyuncusu olarak kabul ettirdi. Oyun kurucu mevkisinde yalnızca 5 maçta 427 dakika oynadı ve iki gol attı; böylece takım arkadaşları arasında sevilen bir isim ve İspanyol teknik direktörün planlarında önemli bir parça haline geldi.

Blaugrana'nın geleceği için aday gösterilen isimler ortaya çıkmaya devam ediyor. Josh King bunların en sonuncusuydu, ancak son haftalarda genişleyen uzun bir listedeki en yeni isimden başka bir şey değil. "Sport"a göre bu liste, Colorado Rapids'ten Lucas Herrington (19 yaşında), Niko Iliçeviç (15 yaşında) ve Philadelphia Union'dan Cavan Sullivan (17 yaşında) gibi oyuncuları da kapsıyor.



