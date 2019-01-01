Barcelona, Philippe Coutinho için gelen teklifleri dinlemeye hazır

Barcelona, takımda mutlu olmayan Brezilyalı yıldız için 80 milyon euro üzerindeki teklifleri değerlendirebilir.

Goal' ün edindiği bilgilere göre , Philippe Coutinho için gelen teklifleri dinleme kararı aldı, fakat şu anda Brezilyalı yıldızın ile anlaşması pek mümkün gözükmüyor.

Kırmızı Şeytanlar, Coutinho'yu kadrosuna katabilmek için kulübü ve oyuncuyla görüşmelere başlamıştı, ancak bir dönem 'da forma giyen Brezilyalı oyuncu yeniden İngiltere'ye transfer olmak istemiyor.

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İngiltere'deki yaşama adapte olmakta güçlük çeken Barcelona'lı oyuncu için Manchester United transferi şu anda pek mümkün değil. Bununla beraber Coutinho için şu an en mümkün gözüken rota .

PSG, şu anda Avrupa'da Coutinho'nun finansal yükünü taşıyabilecek sayılı takımlardan biri ve kadrosunda Thiago Silva, Dani Alves, Neymar gibi Brezilyalı isimlerin bulunması, bu transferin olsalığını artırıyor.

Brezilyalı oyuncuyu 2018 yılında 120 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katan Barcelona ise 80 milyon euro ve üstünden gelen tekliferi değerlendirmek istiyor.

Coutinho bu sezon 'da 16 kez ilk 11'de başlarken, 10 kez ise yedek kulübesinden oyuna girdi. Yıldız oyuncu, ocak ayından beri hiçbir maçta 90 dakikayı tamamlayamadı.