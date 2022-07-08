Paylaşılamayan Arjantinli yıldız, İtalya'nın dev ekibinin yolunu tuttu.

Juventus, bonservisi elinde olan Angel Di Maria ile transfer anlaşmasını nihayet tamamladı.

Kanat oyuncusu, Paris Saint-Germain'deki sözleşmesi sezon sonunda sona erdikten sonra Torino ekibiyle bir süredir bağlantılıydı.

Ayrıca, Barcelona da Arjantinli yıldızla ilgilenmişti ve Di Maria bu ilgiye karşılık vermişti. Ancak, Serie A devine katılma kararı aldı.

Di Maria'nın Juventus'taki sözleşmesi ne kadar?

Arjantinli yıldız, Juventus ile bir yıllık sözleşme yapmayı kabul etti ve sözleşmesi 2023 yazında sona erecek.

İtalyan ekibi ile görüşmeler, kulüp onu daha uzun bir anlaşmaya bağlamak istediği için uzadı, ancak Di Maria, kariyerinin başladığı Rosario Central'a dönmeden önce Avrupa'da bir sezon daha geçirmeye hevesliydi.

Geçenlerde "Rosario Central ile konuşmuyoruz ama fikrim geri dönmek" dedi.

"Herkesin Avrupa'ya gitme hayali var, ben zaten bunu başardım. Şimdi hayalim geri dönmek, ama bunu iyi hissederek yapmak istiyorum.

"Dünya Kupası yaklaşıyor ve Arjantin futboluna dönüş sizi bu açıdan kısıtlıyor. River Plate veya Boca Juniors'a gitmediğiniz sürece normalde milli takımda yer alma şansınız yok.

"Avrupa'daki yolumu sonuna kadar devam ettirmek istiyorum, ama Arjantin'e dönme ihtiyacı da hissediyorum."

Di Maria neden Barcelona yerine Juventus'u seçti?

Arjantinli oyuncu, Barça ile görüştü ancak tekliflerinden memnun kalmadı.

Ancak 34 yaşındaki yıldız, Juve'nin teklifinin en avantajlı olduğuna ikna oldu.

ESPN'e "Juve, İtalya'nın en büyük kulübü ve benimle ilgilenen takımlardan birisi.

"Oraya gitmeyi düşünüyorum, ama şimdilik tatilime ve aileme odaklanıyorum" demişti.

Juventus'un transfer dönemi nasıl gidiyor?

Di Maria, yoğun bir yaz transfer dönemi geçiren Juventus'a ilk yeni gelen isim.

Juve, Federico Chiesa'nın bonservisini Fiorentina'dan alarak iç transfer hamlesini gerçekleştirmişti.

İtalyan ekibi, Paul Pogba'nın Manchester United'dan ayrıldıktan sonra kulübe dönmeye hazırlanırken önümüzdeki günlerde bir büyük imza daha duyurmaya istekli.

Öte yandan, 50 milyon Euro'ya mal olabilecek Nicolo Zaniolo için bir transfer hamlesi konusunda Roma ile görüşmeler sürüyor ve Napoli ile savunma oyuncusu Kalidou Koulibaly'nin durumu için de görüşmeler yapılıyor.

Bununla birlikte, Massimiliano Allegri'nin kadrosu bir dizi üst düzey oyuncuyu kaybetmekle karşı karşıya kalırken muhtemelen daha fazla ekleme yapılması gerekecek.

Paulo Dybala ve Federico Bernardeschi, sözleşmeleri sona erdikten sonra kulüpten ayrıldı. Giorgio Chiellini ve Douglas Costa, sırasıyla MLS tarafları LAFC ve LA Galaxy'e ücretsiz bir şekilde katıldı.

Merih Demiral, Atalanta'ya satıldı ve Rolando Mandragora, Serie A ekibi Fiorentina'ya katıldı, Alvaro Morata ise Atletico Madrid'e geri döndü.

Matthijs de Ligt bir transfer hamlesi ile bağlantılı olduğu için takımdan ayrılabilir. Chelsea, Hollandalı savunma oyuncusunu transfer etmek için Bayern Münih ile rekabet halinde.

Ancak başarılı stoperin transferi ucuz olmayacak, çünkü Juve onun için yaklaşık 120 milyon Euro talep ediyor.

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