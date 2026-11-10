Barcelona, Pau Cubarsi'ye deneyimli bir partner ararken Jonathan Tah için yeniden harekete geçti

Barcelona, yaklaşan ocak ayı transfer dönemi öncesinde Bayern Münih'in stoperi Jonathan Tah'ın transfer için uygun olup olmadığını yeniden sordu. Son La Liga şampiyonu, savunmasının merkezinde genç yetenek Pau Cubarsi'nin yanında oynayacak deneyimli bir savunmacı arıyor.

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Katalanlar Alman oyuncunun durumunu yeniden sordu

Sky Germany muhabiri Florian Plettenberg'e göre Barcelona sportif direktörü Deco ve teknik direktör Hansi Flick, 30 yaşındaki Almanya millî takım oyuncusunun Bavyera'daki mevcut durumunu araştırdı. Sezonun ikinci yarısı için savunma seçeneklerini güçlendirmek isteyen iki önemli karar verici de uzun boylu stoperi hâlâ çok beğeniyor. Bu nedenle Barcelona, kış döneminde bir anlaşma yapılıp yapılamayacağını öğrenmek için temasa geçti.

Bayern'e transferinden önce de ilgi vardı

Tah, Camp Nou yetkililerinin yakından tanıdığı bir isim. Yetkililer, Bayer Leverkusen ile sözleşmesi sona yaklaşırken 2025'te onu transfer etme ihtimalini değerlendirmişti. Katalan devi o dönemde transferi ciddi biçimde düşünse de sonunda anlaşmayı ilerletmeme kararı aldı ve Tah, ülke içindeki rakibi Bayern'e katıldı.

Allianz Arena'ya gelişinden bu yana deneyimli stoper, Bundesliga şampiyonunun tartışmasız ilk 11 oyuncularından biri oldu. Bayern formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 67 maçta üç gol ve üç asistlik katkı sağlarken ilk 11'deki yerini sağlamlaştırdı.

Kışın ayrılığı tamamen ihtimal dışı

Barcelona'nın yeniden ilgi göstermesine rağmen Alman muhabir, mevcut koşullarda sezon ortasında bir transferin mümkün görülmediğini belirtiyor. Tah, Münih'teki yaşamına tamamen alışmış durumda ve 2029 yazına kadar süren uzun vadeli bir sözleşmesi var. Bayern'in ise ocak ayında ayrılmasına izin verme niyeti kesinlikle yok.

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Bu nedenle İspanya şampiyonunun, ilk temasın ötesinde bir adım atması beklenmiyor. Ayrıca önceki haberler, Flick ve transfer ekibinin savunmada denge sağlamak için ideal olarak doğal sol ayaklı bir stoperi tercih ettiğini gösteriyor.

Ocak ayı listesinin başında alternatif hedefler var

Kış transfer döneminde Tah hamlesi fiilen gündemden çıkmışken, Manchester United savunmacısı Lisandro Martinez, Barcelona'nın en gerçekçi seçeneği olarak öne çıkıyor. Martinez'in Old Trafford'daki sözleşmesi 2027'de sona eriyor. Katalan kulübünün adı ayrıca Real Betis stoperi Natan ve Arsenal savunmacısı Piero Hincapie ile de ihtiyatlı biçimde anıldı. Deco ve Flick'in şimdi, transfer dönemi ocak ayında açıldığında hangi alternatif hedefin peşinden gideceklerine karar vermesi gerekiyor.