Barcelona oyuncusu Jordi Alba: Xavi'yi gururlandırmak için elimizden geleni yapacağız

Jordi Alba, Barcelona'nın yeni hocası Xavi'yle birçok yeni zaferler kazanmak için üst düzey bir performans sergilemeyi hedefliyor ve İspanyol hocanın takıma "ekstra motivasyon" verdiğini belirtiyor.

Alba ayrıca, Xavi'nin antrenmanlarının oldukça ilgi çekici olduğunu söylerken İspanyol teknik direktörün idman yöntemlerine de övgüde bulundu.

Geçtiğimiz hafta Xavi yönetimindeki ilk maçında Espanyol'u 1-0 yenen Barcelona, salı günü kendi sahasında Benfica'yı konuk edecek. Benfica maçı Xavi Hernandez'in, Şampiyonlar Ligi'nde hoca olarak ilk karşılaşması olacak.

Ne söylendi?

Jordi Alba, gazetecilere verdiği demeçte, "En azından benim için, Xavi'nin Barcelona teknik direktörü olması ekstra bir motivasyon. Onu gururlandırmak için elimizden geleni yapacağız. Bizim görevimiz onunla beraber büyük başarılar kazanmak olacak.

"Antrenman öncesi aktiviteleri çok eğlenceli. Bizi birbirimize bağlıyorlar. Antrenmanlarımız çok eğlenceli ve zorlu geçiyor. Takım olarak çok mutluyuz.

"Takımda birtakım değişiklikler oldu, ama bizim motivasyonumuz şu anda maçlar kazanmak ve puanlar almak.

"Hocayı kovmak, işin en kolay yanı. İşler iyi gitmediğinde, futbolcularda da suç aranmalı. Teknik direktör değişikliği pek iyi değil, ancak konu Xavi olunca işler değişiyor. Onunla aramız çok iyi" dedi.

Xavi'nin, özellikle oynamayan futbolcularla konuştuğunu ve onları motive etmeye çalıştığını söyleyen Alba, takımdaki herkesin kendisine tekrar inanmasını sağladı ve ekledi:

"Çok İyimser bir hocamız var. O çok pozitif bir adam. Bizi her konuda destekliyor ve daha iyisini yapmamız için teşvik ediyor."

Büyük resim

Xavi, kasım ayının başında Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman'ın yerine Barcelona'nın başına geçti.

Ronald Koeman yönetimindeki Barcelona, Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ilk Benfica maçını 3-0 kaybetti ve grupta, Benfica'nın sadece iki puan önünde oturuyor.

Hafta sonu La Liga ekiplerinden Espanyol'u 1-0 mağlup eden Barcelona, ligin 6. sırasında yer alıyor.

Ancak geçmişte Xavi ile oynayan Jordi Alba, menajerinin elit futbol bilgisini çok iyi biliyor ve Barcelona'ya öncülük etmesi için ona güveniyor.

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