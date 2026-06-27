Barcelona oyuncusu Ajax ile anlaşmaya vardı… Herkes fedakarlık yapmak zorunda

Katalan basında yer alan bir habere göre, Hollanda’nın Ajax Amsterdam takımı, takımı yeniden yapılandırma ve Avrupa futbolunun zirvesindeki yerini geri kazanma projesi kapsamında, önümüzdeki yaz transfer döneminde Barcelona’dan bir oyuncuyu kadrosuna katmayı en önemli önceliği olarak belirlemiştir.

"Sport" gazetesine göre, Alman kaleci Marc-André ter Stegen'in adı haftalardır Ajax'ın gündeminde yer alıyor, ancak transferin tamamlanması hâlâ zorlu bir süreç.

Ayrıca okuyun

"Zorlu bir dünya rakibi"... Hollanda basını, Fas maçı öncesinde alarm zillerini çalıyor

Fas ve Cezayir'i geride bırakarak... Senegal, Dünya Kupası'nda Afrika rekoru kırdı

Tüm taraflar nihai hedef konusunda hemfikir olsa da, anlaşmazlık ekonomik hususlar üzerinde devam ediyor. Ajax ve Ter Stegen, Alman kalecinin takımla antrenmanlara başlayabilmesi için anlaşmanın önümüzdeki hafta içinde sonuçlandırılmasını istiyor.

Ter Stegen, hem sportif hem de kişisel açıdan projeye ikna olduktan sonra Hollanda kulübüne nihai onayını vermişti, ancak Barcelona ile mali şartlar konusunda bir anlaşmaya varılması hâlâ bir engel teşkil ediyor.

Barça, teknik direktör Hans Flick’in planlarında yer almayan kalecinin yüksek maaş yükünden kurtulmak istiyor; ancak Ter Stegen’in Katalan kulübüne yıllık maliyeti yaklaşık 20 milyon avro olarak tahmin ediliyor. Öte yandan, Hollanda kulübünün sportif direktörü Jordi Cruyff, Ajax’ın bütçesinin yüksek maliyetli transferlere izin vermediğini daha önce belirtmişti.

"Herkesi memnun edecek bir anlaşma"

"Sport" gazetesi, Ajax ve Barcelona'nın şu anda "tüm tarafları memnun edecek bir kiralama anlaşması" hazırladığını ve bu anlaşmanın Barcelona'nın mali yükünü azaltabilecek bir dizi madde ve değişkeni içerdiğini ekledi.

Müzakerelere yakın kaynaklar, Ajax’ın Ter Stegen’in maaşının yalnızca yaklaşık %15’ini üstleneceğini belirtiyor. Ek teşvikler konusunda görüşmeler ise hâlâ devam ediyor; Barcelona, kalecinin oynadığı maç sayısına, Hollanda ekibinin şampiyonluk kazanma olasılığına ve Şampiyonlar Ligi’ne katılma durumuna bağlı maddeler yoluyla masraflarının bir kısmını telafi etmeyi hedefliyor.

Bu “ortak fedakarlıklar” sürecinde, Ter Stegen’in de son engelleri aşmaya yardımcı olmak için kişisel bir taviz vermesi gerekecek; böylece anlaşmanın tüm tarafları memnun edecek şekilde sonuçlandırılması sağlanacak.