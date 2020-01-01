Barcelona oyuncuları koronavirüs testine girecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile karşılaşacak Barcelona'da oyuncular, İtalya'da artan vakalar nedeniyle teste tabi tutulacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 25 Şubat Salı günü , 'yı konuk edecek.

ESPN'in haberine göre bu maç öncesi İtalya'da artan koronavirüs vakaları sebebiyle, İspanyol ekibin oyuncuları ülkeye giriş yapmadan önce teste girecek.

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İtalya Sağlık Bakanlığı ülkede 80 vakanın olduğunu doğrularken, geçtiğimiz hafta sonu oynanması planlanan 4 maçı ertelendi.

Daha fazla takım

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ise yaptığı açıklamada gelecek hafta oynanacak Serie A maçlarının da ertelenebileceğini açıkladı.

Barcelona, normal şartlar altında Pazartesi günü için planladığı antrenmanı iptal ederek bu süreçte Napoli'yle birlikte hareket etme kararı aldı.