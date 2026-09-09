Barcelona, Şampiyonlar Ligi açılış maçında Feyenoord'u 5-1 dağıtırken pozisyon oyunu ve dikine hücumda adeta bir ustalık dersi verdi. Hansi Flick'in taktik kurgusu, konuk ekibin önde kurduğu savunma hattını cerrah hassasiyetiyle hedef aldı ve yarı alanları kullanarak tam 22 şut üretti. Barcelona, ilk andan itibaren oyunun temposunu kontrol etti; yüzde 72 topla oynama oranına ulaştı ve yaklaşık 800 pas yaparak Hollanda ekibini kendi savunma üçte birinde adeta boğdu.

Skor tabelası tam anlamıyla tek taraflı bir maç izlenimi verse de Feyenoord, Steijn ile son bölümde Barcelona savunmasını geçmeyi başardı. Ancak bu gol, Katalan ekibinin üstünlüğüyle tanımlanan karşılaşmada yalnızca bir teselli oldu. Son üçte Pedri ile Raphinha arasındaki uyum ve Lamine Yamal'ın rekor kıran performansı, Barcelona'nın bu sezon Avrupa'daki hedefleri adına ne kadar tehlikeli bir niyet taşıdığını gösterdi. Flick özellikle, takımının ikinci yarıdaki çok sayıdaki değişikliğe rağmen tempoyu korumasından memnun kalacaktır.

Kaleci ve savunma

J. Garcia - 6/10

Kaleci için nispeten sakin bir geceydi; 80 dakika boyunca büyük ölçüde maçı izleyen taraftı. Öndeki baskıyı kırmaya yardımcı olmak için ayağıyla iyi bir oyun kurulum katkısı verdi ancak Steijn'in geç gelen golünde kalesini gole kapatamadı. Maçı resmî olarak bir kurtarışla tamamladı ve yüksek toplarda güven verdi.

J. Cancelo - 8/10

Geleneksel bir bekten çok iç koridorda oyun kurucu gibi oynayan Cancelo, erken gelen açılışta kilit isimdi. Adeyemi'nin 22. dakikadaki golünde asisti yaptı ve bindirmeleriyle sürekli tehdit oluşturdu. Orta sahaya kat edebilme becerisi, Barcelona'nın merkezdeki sayısal üstünlüğünü korumasını sağladı.

A. Christensen - 7/10

Tecrübeli savunmacı arka alanda sakin bir varlık ortaya koydu ve Feyenoord'un nadir gelişen kontrataklarını akıllı konumlanmasıyla kontrol etti. Üç top kapma kaydetti ve yüksek pas yüzdesiyle oynayarak sahada kaldığı süre boyunca geriden oyun kurulumunun akıcılığını sağladı.

J. Kounde - 7/10

İkili mücadelelerde fiziksel olarak üstün olan Kounde, potansiyel tehlikeleri büyümeden engelledi. Barcelona'nın geçişlerde yakalandığı az sayıdaki anda geriye koşu hızı hayati önem taşıdı. Cubarsi ile sağlam bir ortaklık kurdu ve konuk ekibin kaleyi bulan şut sayısını ikiyle sınırladı.

P. Cubarsi - 7/10

Genç oyuncu, pas çeşitliliğiyle etkileyici performanslarını sürdürdü; sık sık keskin çapraz toplarla Feyenoord orta sahasını devre dışı bıraktı. Savunmada da güven verdi; yerdeki ikili mücadelelerin büyük bölümünü kazandı ve Şampiyonlar Ligi ortamında yaşının ötesinde bir olgunluk sergiledi.

Orta saha

Rodri - 8/10

Takımın metronomuydu. Rodri, her zamanki otoritesiyle orta alanı kontrol etti ve Pedri ile Olmo'ya daha serbest hareket alanı tanıyan yapısal çapa görevini üstlendi. İstatistikleri kusursuzdu; 83. dakikada dinlendirilmeden önce Barcelona'nın ulaştığı toplam 792 pasın akıcılığını sağladı.

Pedri - 9/10

Orta sahanın maestrosundan büyüleyici bir performans geldi. Pedri oyunun temposunu belirledi ve 57. dakikada Raphinha'nın golünde kritik asisti yaptı. Dar alanlardaki görüşü, Feyenoord'un derinde kurduğu savunma bloğunu açan anahtardı ve erken oyundan alınmadan önce her şeyi zahmetsiz gösterdi.

D. Olmo - 7/10

Hatlar arasında çok aktif olan Olmo'nun hareketliliği, Feyenoord'un merkez orta saha oyuncularına sürekli sorun çıkardı. Skora katkı yapmasa da üçüncü adam koşularındaki rolü, hücum akıcılığı için çok önemliydi. Son üçte Flick'in ihtiyaç duyduğu taktik disiplini sağladı.

Hücum

Raphinha - 9/10

Kaptanın performansını çalışkanlık ve skor katkısı tanımladı. 57. dakikada maçı fiilen bitiren soğukkanlı bir gol attı ve sol kanatta sürekli rahatsızlık veren bir tehdit oldu. Pres tetiklemeleri, Feyenoord yarı sahasında kazanılan birçok topun başlangıç noktasıydı.

K. Adeyemi - 8/10

Patlayıcı hızı, Barcelona'nın ilk yarıdaki ana silahıydı. Cancelo'nun servisinin ardından 22. dakikada golünü iyi değerlendirdi ve Hollanda savunmasını dikine zorlayarak Lamine Yamal'ın sonunda kullandığı alanı yarattı. Son derece verimli geçen 63 dakikalık bir performans sergiledi.

L. Yamal - 10/10

Genç yıldız için tarihi bir geceydi. Yamal, saf kaliteyle dolu performansıyla Kylian Mbappe'nin rekorlarını parçaladı; 77. dakikada gol attı ve Gabriel Jesus'un geç gelen golünün asistini yaptı. Kaleyi bulan 3 şut ve teknik driplingde kusursuz bir gösteriyle maçın tartışmasız oyuncusuydu.

Yedekler ve teknik direktör

M. Bernal - 6/10

63. dakikada Adeyemi'nin yerine oyuna girdi ve Barcelona, maçı tamamlamak için daha savunmacı bir yapıya geçerken orta sahayı dengelemeye yardımcı oldu.

A. Gordon - 6/10

Kanatlara taze enerji getirmesi için oyuna alındı. Öndeki baskıyı sürdürdü ve geriye dönüşlerde iyi iş çıkardı ancak bizzat gol tehdidi oluşturma konusunda sınırlı fırsat buldu.

F. Lopez - 6/10

Son 20 dakikada Raphinha'nın yerine oyuna girdi. Topun dolaşımını sürdürdü ve maçın oturmuş ritmine iyi uyum sağladı.

G. Jesus - 7/10

Kusursuz bir kısa katkı verdi. Sahada yalnızca birkaç dakika kalmasına rağmen Yamal'ın hazırladığı pozisyonda 85. dakikada golünü attı ve ceza sahası içindeki içgüdüsünü gösterdi.

Gavi - 6/10

Dönüşünde sıcak bir alkış aldı. Kısa süresi daha çok maç kondisyonunu yeniden kazanmakla ilgiliydi ancak alametifarikası olan hırsı hemen göze çarptı.

H. Flick - 9/10

Flick, taktiklerini kusursuz şekilde uyguladı. Ters ayaklı içe kat eden bekleri kullanma kararı, Feyenoord orta sahasını tamamen çaresiz bıraktı. Değişiklikleri zamanında geldi; kilit oyuncuları dinlendirirken takımın hücum üretkenliğinin düşmemesini sağladı. Bunu da geç gelen beşinci gol açıkça gösterdi.