Teknik direktör Hansi Flick, Barcelona'nın savunma hattındaki yaraları sarmak için taktiksel çözümünü bulmuş gibi görünüyor. Andreas Christensen, takımın Sevilla karşısındaki maçında sakatlanmasının ardından bir buçuk aydan fazla süre yeşil sahalardan uzak kalacak.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, genç Ganalı savunmacı Hafız Gariba (19 yaşında), Barcelona'nın B takımıyla gösterdiği olağanüstü performansın ve ligdeki ilk üç maçta kalesini gole kapatmasının ardından bugün A takımı takviye edecek sıra dışı bir aday olarak kendini gösteriyor.

Barcelona bu cevheri Real Madrid'in elinden nasıl kaptı?

Gariba'nın gelişinin hikâyesi dramatik bir senaryo taşıyor; kariyerine Akra'nın yoksul mahallelerinde başladı ve ardından "Marcet" kurumu tarafından keşfedildi. İspanya'ya gelir gelmez büyük takıma katılmasını engelleyen bürokratik engeller nedeniyle, Katalonya Dördüncü Ligi'ndeki "Cudollar" kulübünde oynadı.

Ligin mütevazı düzeyine rağmen olağanüstü performansı iki dev kulübün gözlemcilerinde büyük yankı uyandırdı. Sport gazetesine göre, sürpriz bir şekilde Real Madrid ve Barcelona, Gariba'yı sahada izlemesi için gözlemcilerini gönderdi ve aynı anda kendisini kadrolarına katmak için resmî teklifler sundu.

Barcelona yönetimi mücadeleyi akıllıca sonuçlandırdı; akademi sorumlusu Toni Hernández'in acil hamlesiyle oyuncuyu Katalan projesine ikna etti. Böylece oyuncu resmen "La Masia"ya geçerken, Real Madrid yönetimi bahsi kaybetti.

Flick'in tarzı için ideal taktik

Sport, Gariba'nın yaz başında peşini bırakmayan kötü şansı hızla geride bıraktığına dikkat çekti; ani bir virüse yakalanması onu İngiltere kampından mahrum bırakmıştı. Ganalı savunmacı formunu eksiksiz geri kazanarak B takımının kadrosunda dokunulmaz bir dayanak hâline geldi.

Bu parlak performans, oyuncunun özelliklerini iyi bilen Hansi Flick'in dikkatini çekti; zira Alman teknik direktörün tarzı ileri savunmaya dayanıyor ve arkaya dönüş için üstün hıza sahip, arkadaki boşlukları kapatabilen savunmacıların varlığını gerektiriyor. Bu da Gariba'nın en belirgin özelliği.

Maçların yoğunluğu ve mevcut sakatlıklarla birlikte Gariba'nın hisseleri yükseliyor ve A takımının kozu olma yolunda ilerliyor. Böylece Barcelona, günlerin geleneksel rakibi karşısında ustaca bir hamle olduğunu kanıtladığı bir transferle taraftarına vefa borcunu ödemiş olacak.

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