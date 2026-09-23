Teknik direktör Hansi Flick, Andreas Christensen'in Sevilla karşısında oynanan maçta sakatlanmasının ardından bir buçuk aydan fazla süre sahalardan uzak kalması nedeniyle Barcelona'nın savunma hattının yaralarını sarmak için taktiksel çözümünü bulmuş gibi görünüyor.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, genç Ganalı savunmacı Hafiz Gariba (19 yaşında), Barcelona'nın B takımıyla gösterdiği olağanüstü performansın ve ligdeki ilk üç maçta kalesini gole kapatmasının ardından, bugün A takımı desteklemek için sıra dışı bir aday olarak kendini kabul ettiriyor.

Barcelona bu cevheri Real Madrid'in elinden nasıl kaptı?

Gariba'nın gelişinin hikâyesi dramatik bir senaryo taşıyor; kariyerine Akra'nın yoksul mahallelerinden başladı, ardından "Marcet" kurumu tarafından keşfedildi. İspanya'ya varır varmaz üst takıma katılmasını engelleyen bürokratik engeller nedeniyle, Katalonya dördüncü ligindeki "Kodolar" kulübünde oynadı.

Turnuvanın mütevazı düzeyine rağmen, olağanüstü performansı iki büyük kulübün gözcüleri arasında büyük yankı uyandırdı. "Sport" gazetesine göre, Real Madrid ve Barcelona sürpriz bir şekilde gözcülerini Gariba'yı sahada izlemeleri için gönderdi ve aynı anda onu kadrolarına katmak için resmî tekliflerde bulundu.

Barcelona yönetimi, akademi sorumlusu Toni Hernandez'in acil hamlesiyle mücadeleyi akıllıca sonuca bağladı; Hernandez oyuncuyu Katalan projesine ikna ederek resmen "La Masia"ya kazandırdı ve Real Madrid yönetimi bahsi kaybetti.

Flick'in tarzı için ideal taktik

"Sport", Gariba'nın yaz başında ani bir virüse yakalanarak İngiltere kampından mahrum kalmasının ardından peşini bırakmayan şanssızlığı hızla aştığına dikkat çekti. Ganalı savunmacı, kondisyonunu titizlikle geri kazanarak B takımı kadrosunun vazgeçilmez bir dayanağı hâline geldi.

Bu performans, oyuncunun özelliklerini iyi tanıyan Hansi Flick'in dikkatini çekti; zira Alman teknik direktörün tarzı ileri savunmaya dayanıyor ve geriye dönüşte üstün bir hıza sahip olup arka bölgeleri kapatabilen savunmacılara ihtiyaç duyuyor ki bu, Gariba'nın en belirgin özelliği.

Maçların yoğunluğu ve mevcut sakatlıklarla birlikte, Gariba'nın A takımdaki koz kâğıdı olma yolundaki hisseleri yükseliyor; böylece Barcelona, günlerin geleneksel rakibin aleyhine bir usta işi olduğunu kanıtladığı bu transferle taraftarına iyiliğinin karşılığını vermiş olacak.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz