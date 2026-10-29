Barcelona onay verebilir: PSG, Fermin Lopez'i kadrosuna katmak için 80 milyon hazırlıyor

Barcelona, Avrupa'nın büyük kulüplerinin artan ilgisi ve Katalan kulübünü cazip teklifleri değerlendirmeye iten mali baskıların sürmesi nedeniyle, en parlak genç yeteneklerinden biri konusunda kendini zor bir kararla karşı karşıya bulabilir.

İngiliz "CaughtOffside" sitesine göre, Paris Saint-Germain, Barcelona'nın orta saha oyuncusu Fermin Lopez'i kadrosuna katmak için 80 milyon euro değerinde "ciddi bir teklif" sunmaya hazırlanırken, Chelsea de kendi payına oyuncuyu transfer etmek için büyük bir mali teklif sunmayı değerlendiriyor.

Barcelona İspanyol millî oyuncudan ayrılmayı tercih etmese de, mali durumu uygun bir teklif gelmesi hâlinde tavrını yeniden gözden geçirmeye itebilir; özellikle de öne çıkan oyuncularından birini satmanın, süregelen krizleriyle başa çıkmasına yardımcı olacak mali kaynak sağlayabileceği göz önünde bulundurulursa.

Chelsea daha önce de Fermin'i kadrosuna katmaya çalışmıştı

Chelsea'nin Fermin Lopez'e olan ilgisi yeni değil; zira İngiliz kulüp, oyuncunun Barcelona'dan ayrılma fikrini reddetmesinden önce 2025 yazında onu transfer etmek için büyük bir mali teklif sunmuştu.

Rapora göre Chelsea o dönemde, koşulları değişmesi hâlinde oyuncu için yeniden harekete geçmeye hazır olduğunu açıkça belirtmişti; bu da Londra kulübüne transfer yarışına yeniden girmesi için yeni bir fırsat tanıyabilir.

Ancak Paris Saint-Germain, oyuncu menajerleri piyasasına yakın bir kaynağa dayanarak sitenin aktardığı bilgilere göre, değeri 80 milyon euroya ulaşan bir teklif sunmaya hazır olmasıyla mevcut hamlelerinde daha net görünüyor.

Barcelona içinde güçlü rekabet

Fermin'in Katalan takımı içindeki durumu, geleceğini belirlemede etkili bir unsur olabilir; zira teknik direktör Hansi Flick'in kadrosunda düzenli olarak forma giymek için güçlü bir rekabetle karşı karşıya.

Barcelona onun hizmetlerine sıkı sıkıya tutunurken, oyuncunun ayrılık konusundaki tavrı hâlâ net değil; özellikle de daha önce Chelsea'nin teklifini reddetmiş ve parlamasına tanıklık eden kulüpte kalma konusunda istekli olmuştu.

Rapor ayrıca, Arsenal ve Manchester United'ın son aylarda oyuncunun durumunu sorduğunu, ancak şu an için en ciddi görünenlerin Chelsea ve Paris Saint-Germain olduğunu belirtti.