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Mohamed Saeed
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Barcelona ocak ayında transfer ikilemiyle karşı karşıya! Mali kısıtlamalar savunmayı yeniden kurma planını tehdit ederken Katalan devi, kiralık transferleri ve olası oyuncu satışlarını değerlendiriyor

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Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken Barcelona bir kez daha mali açıdan ince bir çizgide yürüyor. Kulüp, Hansi Flick'in savunmadaki seçeneklerini artırmak istiyor. Sezona güçlü başlamasına rağmen sakatlıklar ve stoper mevkisindeki kadro derinliği eksikliği, sportif direktör Deco'yu transfer piyasasında yaratıcı çözümler aramaya zorladı.

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Dar mali hareket alanı ve kiralama önceliği

Katalan devi, bu kış yeni bir stoper transferine öncelik veriyor. Ancak kulübün kırılgan mali durumu, transferlerde son derece temkinli davranılmasını gerektiriyor. Yönetimin temel hedefi, Joao Cancelo gibi oyuncular için daha önce yürütülen düşük maliyetli görüşmelerde olduğu gibi, peşin yüksek harcamalardan kaçınmak.

Barcelona, ideal olarak satın alma opsiyonlu bir kiralama anlaşmasını tercih ediyor. Ancak büyük Avrupalı rakiplerin doğrudan bonservisli transfer talep etmesi, bu şartlarda alınabilecek kaliteli oyuncular bulmayı ciddi bir sorun hâline getiriyor. Sport'a göre kulüp, kalıcı bir transferi ancak önce A takımından bir oyuncu satılırsa değerlendirecek.

Başkan yardımcısı Ferran Olive, kısa süre önce Cadena SER'e verdiği röportajda kulübün mevcut durumuna ışık tuttu. Olive, kulübün 1:1 kuralı kapsamında faaliyet göstermesine rağmen kullanılabilir mali payın son derece dar olduğunu belirtti. Mevcut maaş bütçesinde kalan payın yalnızca yaklaşık 3 ila 4 milyon avro olduğunu açıkladı. Brezilyalı oyuncuyu 2030'a kadar kulübe bağlayan Raphinha'nın yakın tarihli sözleşme uzatması bile 5 milyon avronun altında, sınırlı bir rahatlama sağlıyor. Bu artış, kanat oyuncusunun mevcut ücretinin daha uzun bir döneme yayılmasından kaynaklanıyor. Ancak son dönemdeki sportif başarılar ve yaz transferleri nedeniyle toplam kadro maliyetinin yükseldiği gerçeğini pek değiştirmiyor.

Savunma hedefleri ve Premier Lig rekabeti

Kısa vadeli çözüm olarak gündeme gelen isimlerden biri, Manchester United teknik direktörü Michael Carrick ile arasında sürtüşme yaşadığı bildirilen Lisandro Martinez. Arjantinli oyuncu, savunmanın solunda görev yapabilecek ideal bir stoper olarak görülüyor. Ancak Manchester United, sözleşmesi haziranda sona ermeden önce onun transferinden bonservis bedeli elde etmek istiyor. Bu durum, RB Leipzig'in oyuncusu Castello Lukeba'yı da yakından takip eden Barcelona'nın işini zorlaştırıyor.

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Barcelona, kendini kanıtlamış yıldızların yanı sıra Twente'nin Hollandalı genç yeteneği Ruud Nijstad'ı da izliyor. Ancak oyuncunun değeri şimdiden 20 milyon avroyu aştı. Eredivisie ekibinin, Premier Lig kulüplerinin bir teklif yarışını başlatmasını beklediği bildiriliyor. Böyle bir yarış, istenen bedeli hızla Katalan ekibinin karşılayamayacağı seviyeye çıkarabilir.

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Bu engeller nedeniyle Deco'nun gerekli kaynağı yaratmak için kadrodan oyuncu göndermeyi değerlendirmesi gerekiyor. Transfer uzmanı Mateo Moretto, yüksek değerli bir oyuncunun satışının birden fazla sorunu çözebileceğini belirterek şunları söyledi: "Kounde, Barcelona'nın para kazanıp belki bir santrfor ya da başka bir sağ bek transfer etmesini sağlayabilecek oyunculardan biri olabilir."

Önemli isimlerin olası ayrılıkları

Jules Kounde, farklı pozisyonlarda oynayabilmesine rağmen takımdaki yeri açısından hassas bir durumda. Fransız oyuncu son dönemde düzenli olarak ilk 11'de başlamakta zorlandı; bazı rotasyonlarda Eric Garcia ve Xavi Espart tercih edildi. Kounde'yi Sevilla'dan 60 milyon avroya ayrıldığında kadrosuna katamayan Chelsea, oyuncunun durumunu izlemeyi sürdürüyor. Bayern Münih de ocak ayında ona yönelik ilgisini yeniden canlandırabilir. Savunmacının Flick'in planlarındaki önemi artmazsa hem kulüp hem de oyuncu, savunmada daha kapsamlı bir yeniden yapılanmayı mümkün kılmak ve teknik direktöre daha belirli ihtiyaçlara yönelik seçenekler sunmak için yollarını ayırmanın en mantıklı adım olduğuna karar verebilir.

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Altyapıdan yetişen bir diğer yıldız Alejandro Balde'nin geleceği de şu anda belirsiz. Menajeri Jorge Mendes'in, genç sol bekin yeniden önemli bir rol üstlenmesini sağlamak için Avrupa genelinde çeşitli projeleri araştırdığı bildiriliyor. Zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama, ayrılık için en uygulanabilir yol olarak görülüyor. Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Aston Villa, Manchester United, Manchester City ve Tottenham oyuncuya ilgi gösteriyor. Juventus ve Roma da savunmacıyla ilgili ön görüşmeler yaptı. Barcelona açısından altyapıdan yetişen bir oyuncunun yüksek bedelle satılması, bilançoya doğrudan kâr olarak yansıyacak ve Flick'in öncelikli hedeflerini transfer etmek için gereken mali kaynağı sağlayacak.

Yazan:Mohamed Saeed

MENA Bölgesi ve Avrupa Futbol Muhabiri

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
  • “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
  • “Saf Ceferin’e teşekkürler… Roshn Ligi’nin en büyük düşmanının hırsları Suudi Arabistan’a bedava ezici bir zafer kazandırıyor!”
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