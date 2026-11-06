Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken Barcelona bir kez daha mali açıdan ince bir çizgide yürüyor. Kulüp, Hansi Flick'in savunmadaki seçeneklerini artırmak istiyor. Sezona güçlü başlamasına rağmen sakatlıklar ve stoper mevkisindeki kadro derinliği eksikliği, sportif direktör Deco'yu transfer piyasasında yaratıcı çözümler aramaya zorladı.

Reklam

Dar mali hareket alanı ve kiralama önceliği

Katalan devi, bu kış yeni bir stoper transferine öncelik veriyor. Ancak kulübün kırılgan mali durumu, transferlerde son derece temkinli davranılmasını gerektiriyor. Yönetimin temel hedefi, Joao Cancelo gibi oyuncular için daha önce yürütülen düşük maliyetli görüşmelerde olduğu gibi, peşin yüksek harcamalardan kaçınmak.

Barcelona, ideal olarak satın alma opsiyonlu bir kiralama anlaşmasını tercih ediyor. Ancak büyük Avrupalı rakiplerin doğrudan bonservisli transfer talep etmesi, bu şartlarda alınabilecek kaliteli oyuncular bulmayı ciddi bir sorun hâline getiriyor. Sport'a göre kulüp, kalıcı bir transferi ancak önce A takımından bir oyuncu satılırsa değerlendirecek.

Başkan yardımcısı Ferran Olive, kısa süre önce Cadena SER'e verdiği röportajda kulübün mevcut durumuna ışık tuttu. Olive, kulübün 1:1 kuralı kapsamında faaliyet göstermesine rağmen kullanılabilir mali payın son derece dar olduğunu belirtti. Mevcut maaş bütçesinde kalan payın yalnızca yaklaşık 3 ila 4 milyon avro olduğunu açıkladı. Brezilyalı oyuncuyu 2030'a kadar kulübe bağlayan Raphinha'nın yakın tarihli sözleşme uzatması bile 5 milyon avronun altında, sınırlı bir rahatlama sağlıyor. Bu artış, kanat oyuncusunun mevcut ücretinin daha uzun bir döneme yayılmasından kaynaklanıyor. Ancak son dönemdeki sportif başarılar ve yaz transferleri nedeniyle toplam kadro maliyetinin yükseldiği gerçeğini pek değiştirmiyor.

Savunma hedefleri ve Premier Lig rekabeti

Kısa vadeli çözüm olarak gündeme gelen isimlerden biri, Manchester United teknik direktörü Michael Carrick ile arasında sürtüşme yaşadığı bildirilen Lisandro Martinez. Arjantinli oyuncu, savunmanın solunda görev yapabilecek ideal bir stoper olarak görülüyor. Ancak Manchester United, sözleşmesi haziranda sona ermeden önce onun transferinden bonservis bedeli elde etmek istiyor. Bu durum, RB Leipzig'in oyuncusu Castello Lukeba'yı da yakından takip eden Barcelona'nın işini zorlaştırıyor.

Reklam Reklam

Barcelona, kendini kanıtlamış yıldızların yanı sıra Twente'nin Hollandalı genç yeteneği Ruud Nijstad'ı da izliyor. Ancak oyuncunun değeri şimdiden 20 milyon avroyu aştı. Eredivisie ekibinin, Premier Lig kulüplerinin bir teklif yarışını başlatmasını beklediği bildiriliyor. Böyle bir yarış, istenen bedeli hızla Katalan ekibinin karşılayamayacağı seviyeye çıkarabilir.

Related Topics

Gelecek maçlar ATM La Liga 15:00 BAR

Bu engeller nedeniyle Deco'nun gerekli kaynağı yaratmak için kadrodan oyuncu göndermeyi değerlendirmesi gerekiyor. Transfer uzmanı Mateo Moretto, yüksek değerli bir oyuncunun satışının birden fazla sorunu çözebileceğini belirterek şunları söyledi: "Kounde, Barcelona'nın para kazanıp belki bir santrfor ya da başka bir sağ bek transfer etmesini sağlayabilecek oyunculardan biri olabilir."

Önemli isimlerin olası ayrılıkları

Jules Kounde, farklı pozisyonlarda oynayabilmesine rağmen takımdaki yeri açısından hassas bir durumda. Fransız oyuncu son dönemde düzenli olarak ilk 11'de başlamakta zorlandı; bazı rotasyonlarda Eric Garcia ve Xavi Espart tercih edildi. Kounde'yi Sevilla'dan 60 milyon avroya ayrıldığında kadrosuna katamayan Chelsea, oyuncunun durumunu izlemeyi sürdürüyor. Bayern Münih de ocak ayında ona yönelik ilgisini yeniden canlandırabilir. Savunmacının Flick'in planlarındaki önemi artmazsa hem kulüp hem de oyuncu, savunmada daha kapsamlı bir yeniden yapılanmayı mümkün kılmak ve teknik direktöre daha belirli ihtiyaçlara yönelik seçenekler sunmak için yollarını ayırmanın en mantıklı adım olduğuna karar verebilir.

Reklam

Altyapıdan yetişen bir diğer yıldız Alejandro Balde'nin geleceği de şu anda belirsiz. Menajeri Jorge Mendes'in, genç sol bekin yeniden önemli bir rol üstlenmesini sağlamak için Avrupa genelinde çeşitli projeleri araştırdığı bildiriliyor. Zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama, ayrılık için en uygulanabilir yol olarak görülüyor. Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Aston Villa, Manchester United, Manchester City ve Tottenham oyuncuya ilgi gösteriyor. Juventus ve Roma da savunmacıyla ilgili ön görüşmeler yaptı. Barcelona açısından altyapıdan yetişen bir oyuncunun yüksek bedelle satılması, bilançoya doğrudan kâr olarak yansıyacak ve Flick'in öncelikli hedeflerini transfer etmek için gereken mali kaynağı sağlayacak.