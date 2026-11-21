Barcelona, çıkış yapan savunmacısı Xavi Espart'ın uzun vadeli geleceğini güvence altına aldı. Genç oyuncu, Haziran 2030'a kadar sürecek sözleşme uzatmasına imza attı. La Masia mezunu Espart, bu sezon Hansi Flick yönetiminde hızla yükselerek A takım kadrosunun önemli bir parçası hâline geldi.

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Camp Nou'da uzun vadeli imza

Genç yıldız adayı, yeni sözleşmesini cuma günü Spotify Camp Nou'daki kulüp ofislerinde resmen imzaladı. Kulüp başkanı Joan Laporta'nın da katıldığı törende çok yönlü savunmacı, ilk olarak ekim ayında üzerinde anlaşmaya varılan sözleşme uzatmasını kesinleştirdi. Böylece Espart'ın önümüzdeki birkaç sezon daha Barcelona forması giymesi güvence altına alındı. Bu yenileme, en parlak altyapı yeteneklerini diğer kulüplerin ilgisinden korumak isteyen Katalan devinin kararlılığını güçlü biçimde ortaya koyuyor.

12 numaralı formayı devralan Espart, farklı taktiksel rollerde değerini kanıtlayarak kısa sürede taraftarların gözdesi hâline geldi. Teknik becerisi ve taktik zekâsı teknik ekibin dikkatini çekerken, altyapıdan A takıma geçişte hiç zorlanmadı. Kulüp, profesyonel futbola adım attığından beri sergilediği etkileyici performansların ardından hızlı gelişimini ödüllendirmek ve A takımdaki yerini sağlamlaştırmak için sözleşme uzatmasını öncelik olarak gördü.

Espart, Barcelona hayalini yaşıyor

2015'te umut vadeden bir oyuncu olarak katıldığı La Masia'nın kademelerinde yükselen savunmacı için A takıma çıkmak, düşlerinin gerçeğe dönüşmesi anlamına geliyor. İmza töreninde gözle görülür biçimde duygulanan yeni 12 numara, Katalonya'da on yılı aşkın süredir verdiği yoğun emeğin karşılığı olan bu kişisel dönüm noktasını değerlendirdi. Espart, kulübe duyduğu bağlılığı açıkça dile getirdi.

"Tüm kariyerimi Barcelona'da geçirmek istiyorum. Buraya gelmek zor ama burada kalmak da bir o kadar zor. Hayalim kariyerimi bu kulüpte sürdürmek. Barcelona, hayatımın kulübü" dedi Espart.

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La Masia'da on yıllık gelişim

Espart, on yıl içinde gelecek vadeden bir orta saha oyuncusundan sahanın her iki ucunda da katkı sağlayabilen, çok yönlü ve modern bir beke dönüştü. Bu uyum yeteneği, ilk sezonunda Hansi Flick'in taktik düzeninde birden fazla rol üstlenmesini sağlayarak başarısının temelini oluşturdu. A takımda ilk kez bu yılın mart ayında, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda St. James’ Park'ta oynanan ve baskının yüksek olduğu bir Avrupa maçının son bölümünde oyuna girerek forma giydi.

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Espart bu sezon oyununu bir üst seviyeye taşıdı. Özellikle Paris'te sergilediği dikkat çekici performansta Avrupa kupalarındaki ilk golünü attı. Bu gol, Levante karşısındaki etkili bitirişinin ardından geldi ve hücuma katkı sağlama becerisini gösterdi. Sezon öncesindeki performansları, Flick'in onun hazır olduğuna ilişkin şüphelerini giderdi. Espart o zamandan beri sağlıklı olduğu dönemlerde maç kadrolarının düzenli bir parçası hâline gelerek teknik direktörün potansiyeline duyduğu büyük güveni haklı çıkardı.

Barcelona'da parlak bir geleceğe doğru

Ancak genç oyuncunun yükselişi, yakın zamanda oynanan bir El Clasico maçında yaşadığı sakatlıkla geçici olarak sekteye uğradı. Bu sakatlık, genç kariyerindeki ilk önemli fiziksel engel olsa da kulübün sözleşmesini tedavi sürecinde resmileştirmesi, iyileşeceğine duyduğu sarsılmaz inancı gösteriyor.

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Son sakatlığına rağmen Espart'ın geleceğine ilişkin hava son derece olumlu. Oyuncu, Katalonya'da uzun bir kariyere hazırlanıyor. Yeni sözleşmesinin 2030'da sona erecek olması hem oyuncuya hem de kulübe istikrar sağlarken savunmacının tamamen futboldaki gelişimine odaklanmasına imkân tanıyor. İmzanın Spotify Camp Nou'daki kulüp ofislerinde atılması da kulübün onu uzun vadeli projesinin temel taşlarından biri olarak gördüğünü açıkça ortaya koyuyor.