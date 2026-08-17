Barcelona'nın yolundaydı: Reims, Afrika'nın en parlak yeteneklerinden birini kaptı

Fransız Stade de Reims kulübü, mevcut transfer döneminde genç yeteneklere yönelik en dikkat çekici transferlerden birini bitirmeyi başardı. Kulüp, başta Chelsea, Manchester United ve Barcelona olmak üzere Avrupa'nın bazı büyük kulüplerinin güçlü rekabetine rağmen, 18 yaşındaki Malili Sidou Dembélé ile anlaşmaya vardı.

"Foot Mercato" sitesine göre Dembélé, kariyerinin ilk profesyonel sözleşmesini Stade de Reims ile imzalayacak. Oyuncu, genç yetenekleri keşfetmeye, geliştirmeye ve onlara ilk takıma doğru kademeli bir yol sunmaya dayanan Fransız kulübünün sportif projesine ikna oldu ve böylece kendisini kıtanın devlerinden birine götürmesi beklenen bir yarışı sonuçlandırdı.

Dembélé, 2025 yılında Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Mali 17 yaş altı milli takımının formasıyla parladıktan sonra Afrika futbolunun en dikkat çekici yükselen yeteneklerinden biri olarak kendini kabul ettirdi. 5 maçta 2 gol atıp 4 gol yaratarak turnuvanın gol kralı oldu ve Avrupa kulüplerinin gözlemcilerinin dikkatini çekti.

Dünya Kupası'ndaki parlak performansı gelip geçici bir görüntü değildi; zira oyuncu daha önce Senegal'de düzenlenen "A" bölgesi Batı Afrika 17 yaş altı turnuvasında en iyi oyuncu ödülünü kazanmıştı. Böylece kara kıtanın en çok takip edilen genç oyuncularından biri hâline gelmesini sağlayan olağanüstü bir yeteneğe sahip olduğunu erken yaşta kanıtladı.

Dembélé, futbol eğitimini Bamako'daki, Fransız Jean-Marc Guillou tarafından kurulan ünlü "JMG" akademisinde aldı. Burada teknik yeteneği, top hâkimiyeti ve oyun kurma becerisi geliştirildi.

Solak oyuncu; sahayı okuma konusundaki üstün vizyonu, birebir mücadelelerdeki büyük becerisiyle öne çıkıyor. Ayrıca duran topları kullanma ve dar alanlarda pas verme yeteneğine de sahip. Bu özellikler, yetenek pazarında geniş bir takdir görmesini sağladı.

Bu niteliklerin birçok Avrupa kulübü arasında bir çekişmeye dönüşmesi doğaldı. Nitekim Chelsea, oyuncunun hizmetlerini almak için resmi bir teklif sundu; Manchester United, Red Bull Salzburg ve Fenerbahçe de Malili yeteneğe ilgi gösterdi. Barcelona ise daha önceki bir aşamada transferi bitirmeye en yakın kulüp olarak görünüyordu.

Ancak Reims, oyuncuya yaş dönemine uygun, daha net bir sportif proje sunarak dengeyi tersine çevirmeyi başardı. Bu proje, ona erken yaşta ışıkların altına sıçramanın baskılarından uzak bir şekilde gelişme fırsatı veriyor. Bu da Dembélé'yi ve ekibini, doğrudan büyük kulüplerden birine transfer olmak yerine Fransız kulübünü seçmeye ikna etmede rol oynadı.