Barcelona Teknik Direktörü Hans Flick, Villarreal maçı öncesinde yeni bir talihsizlikle karşılaştı. Andreas Christensen dün, perşembe günkü antrenmanı kas ağrılarıyla tamamladı.

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Sport gazetesinin haberine göre Christensen bugün, cuma günü takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmana çıkmadı. Bu yokluk, oyuncunun La Liga'daki bir sonraki maça yetişip yetişemeyeceğine dair şüpheleri artırıyor.

Danimarkalı savunmacının durumu yakından takip edilmeye devam ediyor ve kadroya dahil olup olamayacağı henüz netlik kazanmadı.

Gelişmelerin ayrıntıları dün, perşembe günü Ciudad Deportiva'da yapılan antrenmana dayanıyor. Danimarkalı oyuncu antrenmanı kas sorunlarıyla tamamladı ve ağrılardan ciddi şekilde etkilenmiş halde sahadan ayrıldı.

Hatta bu ağrılar, sahadaki antrenmanın ardından oyuncuların Barcelona'nın lisanslama ve pazarlama şirketiyle katılması planlanan fotoğraf çekimine katılmasına da engel oldu.

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Takım arkadaşları şirketle yapılması planlanan etkinliğe katılmak üzere ayrılırken, Danimarkalı oyuncu Doktor Ricard Pruna ve Barcelona sağlık ekibinin gözetiminde kaldı.

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Christensen'in bugün, cuma günkü antrenmanda yer almaması, Villarreal karşısında stoperinden yoksun kalabilecek Teknik Direktör Hans Flick için yeni bir talihsizlik anlamına geliyor.

Şu ana kadar kesinleşmiş bir teşhis bulunmuyor. Sakatlığın sonunda doğrulanması halinde iyileşme süresi de henüz belirlenmiş değil.

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Danimarkalı oyuncu, önceki fiziksel sorunlarını atlattıktan sonra kısa süre önce takımla birlikte toplu antrenmanlara dönmüştü.

Christensen'in durumu, özellikle Danimarkalı oyuncunun geçmişteki sakatlık sicili ve son aylarda farklı fiziksel sorunlarla uğraşmak zorunda kalması nedeniyle endişe yaratıyor.

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Her halükârda Christensen'in Villarreal karşısında forma giyip giyemeyeceği şu an için şüpheli. Durum, oyuncunun önümüzdeki saatlerdeki gelişimine ve hazır olup olmadığı konusunda son sözü söyleyecek kulüp sağlık ekibinin değerlendirmelerine bağlı olacak.

Mundo Deportivo gazetesi ise Fransız savunmacı Jules Koundé'nin antrenmana yeniden katıldığını ve öbür gün, pazar günü Spotify Camp Nou'da forma giyme ihtimalinin arttığını doğruladı.

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Kulüp maçlarına verilen iki haftalık ara, üst üste ikinci gün Barcelona grubuyla birlikte çalışan Jules Koundé'nin iyileşme sürecinde ilerleme kaydetmesine olanak tanıdı.

Koundé, geçen 17 Ekim'de oynanan Real Betis-Barcelona maçında sol ayak bileğini burktuğundan bu yana gerçekleşmeyen Barça kadrosuna dönüşün eşiğine geldi.

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Stoper Pau Cubarsí de iliopsoas kasındaki aşırı yüklenme sorununun düzelmesinin ardından dün, perşembe günü olduğu gibi bugün, cuma günü de grupla birlikte antrenmana çıktı. İlk işaretler, oyuncunun Barcelona-Villarreal maçında forma giyebileceğini gösteriyor.

Obturator kasındaki gerilmenin kötüleşmesini önlemek amacıyla önlem olarak Hollanda Milli Takımı ile çıktığı iki maçta yalnızca ilk yarılarda forma giyen Frenkie de Jong da hazır durumda.

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Barcelona'nın Real Madrid'in 3 puan önünde liderliğini savunduğu İspanya Ligi yeniden başladığında de Jong'un sahada olacağına dair herhangi bir şüphe bulunmuyor.