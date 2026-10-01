Barcelona'nın yıldızı Gerard Martin, Mısırlı takım arkadaşı Hamza Abdülkerim'in büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Martin, Sport gazetesine verdiği röportajda şunları ekledi: "Hamza Abdülkerim utangaç bir oyuncu, ama çok çalışkan bir genç ve açıkçası harika bir insan."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Sezona son derece iyi başladık, şimdi birkaç günlüğüne ara verme zamanı geldi, ama büyük bir istekle döneceğiz."

Şu ifadeleri kullandı: "Bir spor psikoloğundan destek alıyorum; iyi ve kötü anların her ikisinde de bana yardımcı oluyor. İyi anlarda, geri gitmemem için aynı zihniyetle devam etmemi sağlıyor. Özgüvenin azaldığı, oynadığım dakikaların azaldığı ya da buna benzer dönemlerde ise günden güne çalışmama, özgüvenimi ve kendimi güvende hissetme duygumu geliştirmeme yardımcı oluyor."

Şunları belirtti: "Yamal, senin yeterince takdir görmeyen futbolculardan biri olduğunu söyledi. Sen de böyle hissediyor musun? Dışarıdan yeterince takdir görmediğim doğru olabilir. Ama benim için en önemlisi, takım arkadaşlarımın, ailemin ve teknik direktörün beni takdir etmesi."

Devamında şöyle dedi: "Maldini'ye benzetilmen hikâyesi mi? Özellikle Eric Garcia bana hep bu isimle sesleniyor. Başka bazı oyuncular da var, ama Eric her zaman bana Maldini diyor."

Ballon d'Or hakkında ise şunları söyledi: "Yamal onu kazanmayı hak ediyor; benim için o en iyi oyuncu, bu yüzden onu kazanması gerekir."

Martin şöyle açıkladı: "Rodri üst düzey bir oyuncu ve her zaman bu oyun tarzına, topa sahip olmaya alışkındı, bu yüzden bize de çok hızlı bir şekilde uyum sağladı. Büyük bir tecrübeye sahip ve bu, maç anlarında da kendini gösteriyor."

Şunları vurguladı: "Rodri kısa süre önce, kendisine göre Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için en öne çıkan aday olmadığını ve takımın bazı şeyleri geliştirmesi gerektiğini söyledi. Sen bu konuya kendi bakış açından nasıl bakıyorsun? Açıkçası, favoriler arasında sayılıp sayılmamamız benim için pek önemli değil. Çünkü hedefimiz yine de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Favori olarak sayılmamızın üzerimize ek bir baskı koyduğunu düşünmüyorum; aynı şekilde bu sıfatın olmaması da baskıyı ortadan kaldırmıyor, çünkü biz işe aynı şekilde yaklaşıyoruz. Sonuçta, kulübün dışındakiler ne isterse söylesinler. Biz işimize odaklanacağız ve onu kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Şunları ekledi: "Dikkat çeken bir husus var. Barcelona oyuncusu olduğundan beri hiçbir sakatlık yaşamadın, bu nasıl oluyor? Şey, yaz döneminde milli takımla elimi kırmıştım, ama doğru. Bilmiyorum, her zaman mümkün olduğunca kendime iyi bakmaya çalışıyorum ve şu ana kadar hiçbir sakatlık yaşamadığım için şanslıydım, umarım böyle devam eder."

Sözleşmesini uzatma ihtimaliyle ilgili ise şunları söyledi: "Elbette. Burada yıllarca daha devam etmekten mutluluk duyarım. 100. maçıma çıkmaya yaklaştım, bu yüzden umarım 100 maç daha ve ondan sonra gelecek olan her şeyi oynarım."

Şu sözlerle noktayı koydu: "Barcelona ile ömür boyu sürecek bir sözleşme imzalar mıydın? Evet, kesinlikle. Şey, bunu hak etmem gerekiyor, ama evet, evet. Şu ana kadar işler yolunda gidiyor."



