Barcelona'nın yıldızı Rodri, ilk El Clasico maçına çıkmaya hazırlanırken Real Madrid karşılaşması öncesinde takım arkadaşlarına intikam uyarısında bulundu

Barcelona, bu pazar Real Madrid'e karşı oynayacağı kritik El Clasico'ya hazırlanırken Rodri ön plana çıkmaya hazır. İspanyol milli futbolcu, takım arkadaşlarını dünya futbolunun en büyük karşılaşmasında üstünlüğünü yeniden ele geçirmek isteyen rakiplerinden sert bir karşılık beklemeleri konusunda uyardı.

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Dünya sahnesinde rüya gibi bir ilk maç

Rodri, ilk El Clasico'suna çıkmayı sabırsızlıkla bekliyor ve bu köklü rekabeti her profesyonel futbolcu için en büyük sahne olarak görüyor. Manchester City'de birçok başarı kazandığı dönemin ardından İspanyol futboluna dönen Rodri, bu karşılaşmanın dünya genelinde taşıdığı önemin farkında. İspanyol oyuncu için bu, sıradan bir maç değil; bütün futbolseverlerin gözünü sahaya çevirdiği bir an.

„İspanyol futboluna dönmek ve dünya çapında taşıdığı anlamla bir Clasico'yu yaşamak büyük bir mutluluk. Örneğin Premier League'de oynamış futbolcuların karşılaştığı dezavantajlardan biri, La Liga'da görebilecekleri değeri görmemeleri ya da yaratabilecekleri etkiyi yaratamamalarıydı. Geri dönebildiğim ve sizi dünyanın vitrinine çıkaran bu tür maçlarda oynayabildiğim için şanslıyım. Dünya Clasico'yu izlemek için duruyor, umarım her şey iyi gider“ diye açıkladı DAZN'a verdiği röportajda. Sözlerini Mundo Deportivo aktardı.

Mourinho etkisinin farkında

Barcelona'nın karşısında, taktik disiplini ve mücadeleci yapısıyla Katalan kulübünün yakından tanıdığı Jose Mourinho'nun yönettiği bir Madrid var. Rodri, Portekizli teknik adamın oluşturduğu zorluğun farkında. Eski Chelsea ve Inter teknik direktörünün oyuncularının zihniyetini değiştirme konusunda kendine özgü bir becerisi olduğunu belirtiyor. Orta saha oyuncusu, bu hafta sonu sahaya çıktıklarında fiziksel gücü yüksek ve son derece organize bir rakiple karşılaşmayı bekliyor.

Rodri, „Mourinho çok güçlü bir karaktere sahip bir teknik direktör. Gittiği takımlarda çok belirleyici oluyor ve çok belirgin bir felsefesi var. Takımının rekabet seviyesini her zaman yükseltiyor“ dedi.

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Yaralı Real Madrid'e karşı temkinli

Bu karşılaşma öncesinde geçmiş sonuçlar Barcelona'nın lehine olabilir, ancak Rodri takım arkadaşlarını rehavete kapılmamaları konusunda uyardı. Madrid'in son Clasico'lardaki performansı beklentilerin altında kaldı ve orta saha oyuncusu, bunun rakiplerini çok daha tehlikeli hâle getirdiğine inanıyor. Yaralı bir devin daha büyük bir hırsla tepki verebileceğini düşünen Rodri, Real Madrid'in bu maçtaki kötü gidişatına son vermek için Barcelona'ya karşı elinden gelen her şeyi yapmasını bekliyor.

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Rakiplerinin yaklaşımıyla ilgili olarak şunları ekledi: „Bizimkinden farklı bir oyun tarzları var ama mücadele ruhu her zaman mevcut. Bu tür maçlarda daha da belirgin oluyor. Bu yüzden tüm gücüyle oynayacak bir Real Madrid bekliyoruz. Sanırım son altı ya da yedi Clasico'nun birini kazandılar, dolayısıyla rövanş almak isteyecekler.“

Avrupa'daki aksilikleri geride bırakmak

Barcelona, Paris Saint-Germain karşısında Şampiyonlar Ligi'nde aldığı moral bozucu sonucun ardından bu maça çıkacak, ancak takım önündeki karşılaşmaya odaklanmış durumda. Rodri, Avrupa'da yaşanan son sıkıntıların soyunma odasını sarsmadığını ve ülke içindeki hedeflerinin önceliğini koruduğunu vurguluyor. Şampiyonları belirleyen şey yenilginin ardından toparlanabilmek. Takım da en büyük rakibine karşı direncini göstermeye kararlı.

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Rodri, „Paris'teki o tökezlemenin ardından geldiğimiz doğru ama zihniyetimiz değişmedi ve iyi işler yapmaya devam etme isteğimiz sürüyor“ diyerek sözlerini tamamladı.