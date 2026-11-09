Barcelona'nın Atletico Madrid karşısında 2-1'lik skorla aldığı zorlu galibiyet, Katalan ekibinin soyunma odası için büyük bir moral desteği oldu. Bu durumu oyuncu Pau Cubarsi de dile getirdi.

Mundo Deportivo gazetesi, Cubarsi'nin Movistar kanalına yaptığı açıklamaları yayınladı. Cubarsi burada Barcelona'nın ikinci yarıdaki tepkisine dikkat çekti.

Cubarsi, "İlk yarıya biraz konsantrasyon eksikliğiyle girdik. Onlar harika bir ilk yarı ortaya koydu." dedi.

Sözlerine şöyle devam etti: "Ancak devre arasında doğru şekilde yapamadığımız şeyleri düzeltmeyi başardık ve galibiyeti elde etmeyi başardık."

Genç savunmacı, Barcelona'nın ikinci yarıda bu iyi seviyeyi ortaya koymasına yardımcı olan etkenleri şöyle açıkladı: "Daha iyi bir öne çıkma presi uygulamamız gerekiyordu."

Şunları ekledi: "İkinci yarıda biraz daha iyi konumlandık. Onlar aynı ölçüde rahat hissetmedi, biz ise hücum bölgelerinde daha fazla varlık gösterdik."

Cubarsi, Frenkie de Jong'u sağ bek pozisyonundaki rolünden dolayı öven sözlerle konuşmasını tamamladı. Ayrıca puan tablosunda Real Madrid ve Atletico Madrid ile aradaki puan farkını düşünmekten kaçındı ve şunları söyledi: "Her maçta iyi seviyeler ortaya koyar ve elimizden gelenin en fazlasını yaparsak, La Liga'da harika bir sezon geçiririz."

Barcelona, 33 puanla La Liga puan tablosunun zirvesinde yer alıyor. İkinci sıradaki Real Madrid'in 3 puan, üçüncü sıradaki Atletico Madrid'in ise 5 puan önünde bulunuyor.