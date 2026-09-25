Barcelona'nın savunmacısı Pau Cubarsi, son günlerin en çok konuşulan futbol tartışmalarından biri olan Ballon d'Or ödülü hakkında konuştu.

Mundo Deportivo gazetesi, Cubarsi'nin RAC 1 radyosundaki Tu Diras programına verdiği demeçleri yayımladı.

Prestijli ödülün otuz kişilik aday listesinde yer alan Cubarsi şunları söyledi: "Bu tür şeylerle ilgilenmeye alışkın değilim, takım halinde kazanılan kupaları tercih ederim. Elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya odaklanıyorum, gerisi zamanla gelir."

Lamine Yamal hakkında sorulduğunda Cubarsi tavrında net bir tutum sergileyerek şöyle konuştu: "Onun kendi lehine kampanya yürütmesini anlıyorum, Ballon d'Or'u en çok hak eden kişi o ve onu kazanmasını umuyoruz."

Pedri ve Raphinha'nın aday listesinde yer almaması da Cubarsi'nin, özellikle Brezilyalı oyuncu bağlamında, dikkatini çekti.

Katalan ekibi, La Liga puan tablosunun zirvesinde ve Real Madrid'in 6 puan önünde milli ara dönemine giriyor.

Savunmanın göbek adamı, sezonun bu aşamasında bu kadar büyük bir farkı beklemediğini itiraf etti, ancak temkinli olmaya çağırdı ve Real Madrid'i yarış dışı saymayı reddederek şunları söyledi: "Lig çok uzun. Onları ölü sayamayız."

Andreas Christensen'in sakatlığı da konuşmada yer buldu; Cubarsi, maç ritmini ve takım içindeki önemli rolünü yeniden kazanmayı başarmış olan Danimarkalı savunmacının yokluğu için özellikle üzüntüsünü dile getirdi.

Barcelona'nın başka bir stoperle anlaşmaya ihtiyaç duyup duymayacağı sorulduğunda, İspanyol milli oyuncu bunun bir seçenek olabileceğini kabul etti.

"Belki de gerçekten başka bir stopere ihtiyacımız var," dedi ancak hemen ardından takım kadrosundaki mevcut kaynakları övdü ve şunları ekledi: "Kadro tam ve bu eksikliği telafi edebilecek pek çok oyuncumuz var."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak bir hayal olurdu."