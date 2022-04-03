Barcelona'nın yıldızı Pique: "Alkol kontrolüne takılmamak için bozuk para emdim"

Gerard Pique, Manchester United forması giydiği dönemde trafik denetiminde alkollü çıkmamak için bozuk para yöntemine başvurduğunu itiraf etti.

17 yaşındayken Kırmızı Şeytanlar'a transfer olan Pique, daha sonra Barcelona'ya dönmüş ve büyük başarılara imza atan efsane kadronun temel parçalarından biri olmuştu.

Pique, İngiltere yıllarında cezadan kurtulmak amacıyla nasıl olup da bir şehir efsanesine başvurduğunu anlattı.

Ne söyledi?

'The Wild Project' isimli Youtube kanalında konuşan Pique, yaşananları şu sözlerle aktardı:

"Kırmızıda geçtim ve polis tarafından durduruldum. Barça'ya dönmeden önceki yıldı. Alkolmetreye üfledim ve alkollü çıktım. Bir anda kendimi polis otosunda ellerim kelepçeli halde buldum."

"Aniden ayıldım. Kariyerim tepetaklak gidiyordu. O anda 'Neler oluyor?' diye düşündüm."

"Eşyalarımı koymam bir torba verip beni bir odaya aldılar. Polis memuru bir süreliğine dışarı çıktı, çaresiz durumdaydım."

"Üzerimde birkaç bozuk para kalmıştı. Bir keresinde bozuk para emersen alkollü çıkmayacağına dair bir şey duymuştum. Ben de paraları emmeye başladım. Mucize eseri ceza almadan kurtuldum. Ama paralar sayesinde miydi, şüpheliyim. Eve gitmek yerine taksiyle kumarhaneye gittim."

İngiltere'de kendini gösteremedi

Sir Alex Ferguson yönetimindeki Manchester United'da şans bulmakta zorlanan Pique, Barcelona'ya döndükten sonra jenerasyonunun en iyi savunmacılarından birine dönüştü.

Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz günlerde Barcelona'nın eski başkanı Josep Maria Bartomeu'yu eleştiren açıklamalarda bulunmuştu.

Pique ve Messi'yi hedef alan karalama kampanyaları düzenlediği iddia edilen Bartomeu ile Pique arasında bu nedenle gerginlik bulunuyor.