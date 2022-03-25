Manchester City ve Real Madrid’in gündeminde olan Erling Haaland için bir başka İspanyol devi Barcelona da devrede.

Barcelona’nın şansı Madrid ve City’e göre daha düşük olsa da genç yıldız Pedri, Norveçli golcüyü kendi takımında görmek istiyor.

Haaland’ı transfer etmek için Barcelona’nın daha rekabetçi bir politika izlemesini arzuluyor.

Pedri, Norveçli golcüye övgüler yağdırırken onun muhteşem nitelikleri olduğuna değindi.

Ne söylendi?

Madrid ve City, Haaland için transfer yarışındayken Barcelona da Norveçli golcü için ekonomik şartlarını sonuna kadar zorlayacak.

Tam da bu noktada; İspanyol devinin genç oyuncusu Pedri, Haaland’dan etkilendiğini ve onu Camp Nou'da görmek istediğini söyledi.

Pedri, Haaland’ın çok kaliteli bir oyuncu olduğunun da altını çiziyor.

Basın toplantısında konuşan İspanyol oyuncu, Haaland hakkında şunları söyledi:

“O, kesinlikle harika bir oyuncu ve muhteşem niteliklere sahip komple bir forvet oyuncusu.

“Bence, saha içerisinde her türlü golü atacak bir profile sahip ve dokunduğu her topta tehlike yaratmayı başarıyor.

“Bu nedenle, onun tabii ki Barcelona’da oynamasını isterim.

“Böyle bir golcüyü her takım kadrosunda görmek ister.

“Barcelona’nın da her zaman en iyisini hedeflediğini bildiğim için onun burada olmasını çok isterim.”

Pedri’nin bu açıklamalarının ardından, Barcelona’nın Haaland transferi konusunda daha fazla çaba göstereceği ifade ediliyor.

Ancak sonuç ne olursa olsun, Pedri’nin Haaland hakkında söyledikleri Norveçli yıldızla ne kadar çok oynamak istediğini kanıtlıyor.

Haaland nereye gidecek?

City'nin, bu yaz aktif hale gelen 82 milyon dolar serbest kalma maddesini ödeyerek forvet oyuncusunu Premier Lig'e götürmek için büyük bir anlaşmaya hazırlandığı aktarılıyor.

Ayrıca, menajeri Mino Raiola’nın da ücretini içeren toplamda 130 milyon dolar’lık bir ücreti ödemeye de hazırlar.

Öte yandan GOAL Türkiye, yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'den Kylian Mbappe’yle sözleşme imzalamak isteyen Madrid’in de Norveçli golcüyü elinden kaçırmak istemediğini bildiriyor.

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