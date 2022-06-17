Barcelona'nın yıldızı Ousmane Dembele'nin hesabı hacklendi: "Ben Fatih Terim"
Barcelona'nın yıldızı Ousmane Dembele, internet korsanlarının saldırısına maruz kaldı ancak problemi kısa süre içinde çözdü.
Fransız oyuncunun kulübüyle sözleşmesi, 30 Haziran'da sona eriyor ve sözleşme yenileme görüşmelerinden hala bir netice çıkmadı.
Dembele'nin Barcelona'dan ayrılacağı iddia edilirken geleceğiyle ilgili yoğun günler geçiren oyuncu hackerların hedefi oldu.
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Ne oldu?
Fransız yıldız Ousmane Dembele'nin kişisel Twitter hesabı hacklendi. 25 yaşındaki oyuncunun hesabını ele geçirenler, profil fotoğrafını değiştirerek Fatih Terim'i koydular.
Hackerlar, "Merhaba çocuklar, ben Fatih Terim" notuyla oyuncunun hesabından paylaşım yaptılar.
Ayrıca Dembele'nin hesabından "Ousmane'nin şifresi: Galatasaray > FCB (Galatasaray, Barcelona'dan büyüktür)" paylaşımı yapıldı.
Daha sonra ne oldu?
Ousmane Dembele, kısa bir süre içinde Intagram'dan yaptığı paylaşımla hesabının çalındığını açıkladı.
Fransız yıldız, birkaç saat içerisinde ise Twitter hesabını geri aldı.