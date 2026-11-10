Andreas Christensen, geçtiğimiz pazar günü Atletico Madrid karşılaşmasında yeniden sahaya döndü. Sol uyluğunun ön düz kasında yaşadığı ve kendisini bir buçuk aydan fazla süre sahalardan uzak tutan kas sakatlığından iyileşmesinin ardından, Metropolitano Stadı'nda oynanan İspanya La Liga mücadelesinde 30 dakika süre aldı.

30 yaşındaki Danimarkalı savunmacı, geçtiğimiz sezonlar boyunca tekrar eden ve forma şansını sürekli etkileyen sakatlık sorunları göz önünde bulundurularak, sahalara dönüşünü riske atmayı reddetti. Bu nedenle, Danimarka Milli Takımı'nın teknik direktörünün açıkladığına göre, bu kararı almak istememesine rağmen mevcut uluslararası ara döneminde ülkesinin milli takım kadrosundan çekilmeye karar verdi.

Danimarka Milli Takımı teknik direktörü Brian Riemer, "Tipsbladet" gazetesinin son saatlerde aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Hazır olmadığını gördü ve bu yüzden kadroya katılmamak için özür dilemek zorunda kaldı. Şu anda içinde bulunduğu fiziksel durumda, uluslararası maçları oynamaya hazır hissetmiyor."

Teknik direktör, kararın yalnızca Christensen'den geldiğini ve bunu isteksizce aldığını vurgulayarak şöyle açıkladı: "Danimarka Milli Takımı'na âşık. Dün akşam kendisiyle telefonda konuştuğumda neredeyse ağlamak üzere olan bir adamın sesiydi, çünkü bu durum nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı ve rahatsızlık yaşıyor."

Karar Barcelonalı savunmacıdan gelmiş olmasına rağmen, Danimarka Milli Takımı teknik direktörü onun durumunu anlayışla karşılıyor ve sağlığını korumak adına sahalara dönüşünün kademeli olması gerektiğini düşünüyor: "Yedek kulübesine oturup beş dakika oynayabilecek durumda olsa bile, 90 dakika oynayıp en üst seviyede mücadele edebilecek hale gelmeden önce önünde hâlâ uzun bir yol var."

Her halükârda Riemer, bir sonraki uluslararası ara döneminde Andreas Christensen'e güvenebilmeyi umuyor ve sakatlıklarla dolu geçmişinin onu planlarından çıkarmak anlamına gelmediğini vurgulayarak şunları söyledi: "Mart ayında hazır olması bizim için de aynı derecede önemli."

Sakatlıklar nedeniyle hayal kırıklığı

Birkaç ay önce sözleşmesini iki sezon daha uzatan Barcelona'nın tecrübeli savunmacısı, bu sezon sakatlık nedeniyle şu ana kadar yedi maçta forma giyemedi.

Geçen sezon ise, aralarında ön çapraz bağ yırtığının da bulunduğu çeşitli sakatlıklar ve fiziksel sorunlar nedeniyle Danimarka Milli Takımı ve Barcelona ile 36 maçta forma giyemedi.

2024-2025 sezonunda ise Christensen, aşil tendonundaki sorunlar ve hastalıklı bir kas sakatlığı nedeniyle 50 maçta forma giymeye müsait değildi.