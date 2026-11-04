Lamine Yamal, Aston Villa'ya karşı attığı son golle Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan 20 yaş altı oyuncu olarak rekorları yeniden yazmayı sürdürüyor. Barcelona'nın yıldızı, daha önce Real Madrid forveti Kylian Mbappe'ye ait olan prestijli Avrupa rekorunu resmen kırdı.

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Yamal Avrupa tarihini yeniden yazdı

Barcelona'nın yıldızı Yamal, salı akşamı Aston Villa karşısında tarihe geçerek Şampiyonlar Ligi tarihinde 20 yaşından önce en fazla gol atan oyuncu oldu.

Attığı son kritik golle Avrupa'nın en üst düzey kulüp turnuvasındaki kariyer toplamını 14 gole çıkardı. Barcelona'nın 10 numarası, bugün dünya futbolunun en heyecan verici hücum yeteneklerinden biri olarak konumunu sağlamlaştırmaya devam ediyor.

Real Madrid yıldızını geride bıraktı

Yamal, Aston Villa maçında fileleri havalandırarak Mbappe'nin daha önce ulaştığı 13 gollük sınırı geride bıraktı. Şu anda Madrid forması giyen forvet, Fransa'da oynayan bir gençken bu üst düzey turnuvada 13 gol atmıştı.

Yamal, 19. yaş gününü kutlamadan önce Şampiyonlar Ligi'nde on gole ulaşıp Mbappe'yi yakalayarak rekorun habercisi olmuştu. Barcelona'nın dinamik kanat oyuncusu artık genç futbolcuların gol sıralamasında tek başına zirvede.

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Zirveye hızlı yükseliş

Yamal'ın son rekoru, Avrupa sahnesine ne kadar hızlı ve durmaksızın yükseldiği düşünüldüğünde daha da dikkat çekici. İspanyol genç futbolcu, bu prestijli turnuvada 14 gole ulaşmak için yalnızca 37 Şampiyonlar Ligi maçına ihtiyaç duydu.

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Avrupa futbolunun üst düzeyine zorlanmadan uyum sağlayarak kısa sürede Barcelona'nın hücum hattının vazgeçilmez bir parçası oldu. Genç oyuncu, en büyük sahnelerde istikrarlı biçimde etkisini göstererek olağanüstü yeteneğini Avrupa'nın üst düzey rakiplerine karşı da sergileyebildiğini kanıtladı.

Avrupa'daki mirasını büyütüyor

Barcelona'nın Avrupa'daki rakipleri için belki de en ürkütücü ihtimal, Yamal'ın yeni kırdığı rekoru çok daha ileri taşımak için hâlâ bolca zamanının olması. Kanat oyuncusu 20. yaş gününü gelecek temmuza kadar kutlamayacak. Bu da ona mevcut sezonda gol sayısını daha da artırmak için pek çok fırsat sunuyor.

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Yamal şimdi odağını takımının yaklaşan lig ve Avrupa maçlarına çevirecek. Barcelona'yı turnuvada daha ileri taşırken genç yaşta attığı gollere ilişkin rekorunu gelecek nesiller için erişilmez hâle getirmeyi hedefleyecek.