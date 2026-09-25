Barcelona'nın yıldızı Fermin Lopez, takım arkadaşı Lamine Yamal'ın dünyanın en iyi oyuncusuna verilen Ballon d'Or'u kazanmayı hak ettiğini vurguladı.

Lopez, Mundo Deportivo gazetesine verdiği röportajda şunları söyledi: "Bunu hak eden pek çok İspanyol var, ama tek bir oyuncu seçmem gerekseydi, Yamal'ı seçerdim."

Sözlerine şöyle devam etti: "Yamal olağanüstü bir oyuncu ve Barcelona ile harika bir yıl geçirdi. Belki Dünya Kupası'nda en iyi versiyonunu gösteremedi çünkü sakatlıktan yeni dönmüştü, ancak sonunda kupayı kazandı ve bence bu ödülü hak ediyor."

Şunları vurguladı: "Bunu hak eden pek çok İspanyol oyuncu daha var. Örneğin Pedri adaylar listesinde yer almıyor, Raphinha da öyle. Pau Cubarsi de harika bir yıl geçirdi, ama tek bir oyuncu seçmem gerekseydi, Lamine'i seçerdim."

Dikkat çekti: "Milli maç arası Barcelona'nın temposunu biraz etkileyecek çünkü Raphinha gibi uzun yolculuklar yapan pek çok oyuncu var; o hem fiziksel hem de teknik açıdan harika bir dönem yaşıyor. Belki bu bizi biraz etkiler, ama biz her zaman mümkün olduğunca çok maç oynamak istiyoruz. Maç takviminin gözden geçirilmesi gerekiyor, çünkü sonunda bedeli oyuncular ödüyor."

Lopez şunları belirtti: "Barcelona yeni transferler sayesinde büyük bir sıçrama yaptı ve mevkiler için güçlü bir rekabet var. Bence Deco harika bir iş çıkardı ve yeni transferler bize çok yardımcı oluyor."

Şöyle açıkladı: "Şampiyonlar Ligi hakkında konuşabiliriz, ama Rodri'nin dediği gibi, olayların önüne geçemeyiz, çünkü şu anda iyi bir dönem yaşıyoruz. Kötü dönemler de gelecek. Adım adım ilerlememiz gerekiyor ve bence bir takım olarak giderek daha çok gelişiyoruz. Umarım Şampiyonlar Ligi'ne ulaşır ve iyi bir performans sergileriz, umarım onu kazanmayı başarırız."

Şunları söyledi: "İspanya Milli Takımı'ndaki yeni yüzlerden hangi oyuncu sizi en çok şaşırttı? Rodri'yi zaten önceden tanıyordum, bu yüzden beni pek şaşırtmadı, ama Anthony Gordon derdim. Sanırım Şampiyonlar Ligi'nde Newcastle ile iki kez karşılaştık, ama onu pek takip etmiyordum. Fazla maçını izlememiştim ve açıkçası beni çok şaşırttı, bence bize çok yardımcı olacak bir oyuncu."

Şunu vurguladı: "Bence Raphinha'nın gerçek santrfor mevkisine uyum sağlaması muhteşemdi. Kimse bunu beklemiyordu, çünkü daha önce bu mevkide oynamamıştı."

Şunları söyledi: "Bu sezon için belirli bir gol sayısı hedefi koydunuz mu? Hayır. Etrafımda bana bazı rakamlar belirleyen insanlar var, ama ben bunları düşünmemeye ve kendime baskı yapmamaya çalışıyorum. Kendine ne kadar az baskı yaparsan, o kadar çok gol gelir."