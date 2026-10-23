Gabriel Jesus, Barcelona’nın bu pazar Real Madrid’i ağırlayacağı maçta ilk El Clasico heyecanını yaşayarak hayatı boyunca kurduğu bir hayali gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bu yaz Camp Nou’ya gelen Brezilyalı forvet, sezona güçlü bir başlangıç yaptı ve tanıdık rakipleriyle karşılaşmak için sabırsızlanıyor.

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Jesus, ilk Clasico'suna hazırlanıyor

Barcelona'nın pazar günü Camp Nou'da Madrid'i ağırlayacağı El Clasico, Jesus'un bu rekabetteki ilk maçı olacak. Brezilyalı forvet kulübe daha bu yaz katıldı ancak şimdiden dünya futbolunun en çekişmeli karşılaşmalarından birinde önemli bir rol üstlenmeye hazırlanıyor.

İspanya'daki yeni yaşamına inanılmaz bir hızla uyum sağlayan 29 yaşındaki hücum oyuncusu için bu, çok önemli bir an. Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı yedi maçta dört gol kaydederek hem yeni kulübüne hem de beklentileri yüksek taraftarlarına değerini şimdiden gösterdi.

Ömür boyu kurduğu Barcelona hayalini yaşıyor

Jesus'a göre Barcelona'da oynamak, kariyerindeki en büyük hedefi oldu. Takımın en büyük rakibine karşı efsanevi Camp Nou'nun çimlerine çıkmak, gençliğinden beri taşıdığı kişisel hayalin gerçekleşmesi anlamına gelecek. Caze TV'ye konuşan Jesus, merakla beklenen hafta sonu karşılaşması öncesindeki büyük heyecanını dile getirdi.

Jesus, "Bu Clasico'da ilk kez oynamak gerçekten bir rüya" diyerek açıkladı ve itiraf etti. "Bir gün Barcelona formasını giyme isteğimi hiç gizlemedim. Bunu birkaç yıl önce söylemiştim ve bu hedefe Clasico'da oynamak da dahildi."

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Brezilyalı oyuncu için tanıdık rakip

Bu, Jesus'un ilk Clasico'su olacak ancak yüksek önem taşıyan maçlara veya büyük sahnede Real Madrid'le karşılaşmaya yabancı değil. Arsenal'ın eski forveti, İngiltere'de Manchester City formasıyla geçirdiği oldukça başarılı dönemde İspanyol deviyle daha önce mücadele etti.

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Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ve çekişmeli Premier Lig şampiyonluk yarışlarında sık sık forma giyen Jesus, Barcelona'nın hücum hattına üst düzeyde önemli bir deneyim katıyor. Yine de bu hafta sonu oynanacak köklü rekabet maçının kendine özgü bir atmosfere sahip olduğunu kabul ediyor.

Brezilyalı yıldız, "Bu önemde birçok maçta oynadım ama Barcelona ile Real Madrid arasındaki karşılaşma, şüphesiz dünyanın en büyük maçlarından biri" diye ekledi.

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Camp Nou'da kritik mücadele

Jesus ve takım arkadaşları artık tamamen pazar günü Camp Nou'da oynanacak büyük maça odaklanmış durumda. Brezilyalı oyuncu, sezon başındaki etkileyici gol formunu sürdürmek ve ilk Clasico'sunda galibiyeti getiren belirleyici bir katkı yapmak isteyecek.