Barcelona kulübü, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e yenilmesinin, ardından da Spotify Camp Nou'da Real Madrid karşısında düşüşe geçmesinin ardından, son zamanlarda yaşadığı zorlu dönemi mümkün olan en kısa sürede geride bırakmak istiyor.

Oyuncular, dikkatlerini şimdiden, teknik direktör Quique Sánchez Flores yönetimindeki Deportivo Alavés ile karşılaşacakları bir sonraki maça çevirmiş durumda.

Sport gazetesi, Cadena COPE ağının gazetecisi Manolo Lama'ya göre, iki yenilginin ardından en çok eleştiri alan oyunculardan birinin Pedri olduğunu aktardı.

Lama'nın Pedri'de tespit ettiği başlıca sorun, oyuncunun en iyi fiziksel durumuna ulaşamaması. Lama, "Üst düzey bir oyuncu olabilmek için fiziksel olarak zirvede olman gerekir" dedi.

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Bu durum oyun tarzını doğrudan etkiliyor. Lama bu konuya şu sözlerle dikkat çekti: "Fiziksel bir sorunu olduğunu gördüm. Fiziksel bir sorun yaşadığında, paslarının isabeti eskisi gibi olmuyor."

Lama, Pedri'yi yorgun görünen bir oyuncu olarak nitelendirdi ve "Maçın ilk on dakikasından sonra yorgun görünüyor" diye ekledi; bu da karşılaşmanın son bölümlerinde dinamizmden yoksun olmasını açıklıyor.

Tiempo de Juego programının sunucusu, Pedri'nin durumunu La Liga'nın en yetenekli oyuncularından biri olan Pablo Barrios ile karşılaştırmak istedi ve şunları söyledi: "Bir oyuncuda yorgunluk hissi biriktiğinde, dinamizmini kaybeder; zihnin, bacaklarının hareket ettiği hızda çalışmamaya başlar ve bu, üzerinde açıkça görülür."

O anda, Cadena COPE ağındaki El Partidazo programının sunucusu Juanma Castaño, Pedri'nin aslında Dünya Kupası sırasında ilk on birdeki yerini kaybetmiş olduğunu hatırlattı.

Ancak Castaño, Barcelona'daki durumun farklı olduğu görüşünde; oyuncunun başına aynı şeyin gelmesini imkânsız olarak değerlendiriyor, çünkü genellikle iyi bir performans ortaya koyuyor.

Son olarak gazeteci Miguel Rico, Pedri'nin Real Madrid karşısında yaşadığı başlıca sorunu şu sözlerle açıkladı: "Pedri'nin sorununun bir adı ve soyadı var: Bernardo Silva. Büyük tecrübeye sahip, gerektiğinde güçlü olan ve üstelik üst düzey bir futbolcu olan o oyuncu."