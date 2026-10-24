Fermin Lopez, pazar günkü El Clasico öncesinde hakem kararlarına sürekli odaklandıkları gerekçesiyle Real Madrid'i ve teknik direktörü Jose Mourinho'yu hedef alarak gerilimi tırmandırdı. Barcelona'nın orta saha oyuncusu, La Liga'nın zirvesindeki puan farkını artırmak isteyen takımının başkentten gelen seslere kulak asmayıp kendi daha iyi formuna odaklanması gerektiğine inanıyor.

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Lopez, Real Madrid'in hakem söylemini reddetti

Lopez, yaklaşan El Clasico öncesindeki atmosferi değerlendirirken sözünü sakınmadı. Genç yıldız, başkentten sürekli hakemlere yönelik açıklamalar gelmesinden yoruldu. Dünya futbolunun en büyük maçı öncesindeki gündem, Madrid cephesinden gelen şikâyetlerin gölgesinde kaldı. Bu taktik, sık sık takımın teknik direktörüyle ilişkilendiriliyor.

Barcelona'nın medya gününde konuşan Endülüslü oyun kurucu, rakibin psikolojik oyunlarına karşı tavrını net biçimde ortaya koydu. Lopez, “Hakem tartışmalarına karışmıyoruz. Onlar bu tartışmayı körüklemekten memnun. Biz bundan yorulduk” dedi. Sözlerini Sport aktardı.

23 yaşındaki oyuncu, hakemlere odaklanmanın sahadaki performanstan dikkatleri uzaklaştırdığını da belirtti. “Onun hakemler ve tartışmalar hakkındaki söylemi yorucu olmaya başladı. İşleri doğru yapıyoruz, kazanıyoruz ve Barcelona'yı temsil eden değerleri yansıtıyoruz. Bu yönde devam etmeliyiz” diye ekledi.

Dani Olmo'nun yokluğunda daha büyük sorumluluk

Dani Olmo'nun Paris'te yaşadığı sakatlık nedeniyle bir ay sahalardan uzak kalacak olmasıyla Lopez'in bu pazar Hansi Flick'in ilk 11'inde önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Daha önce Real Madrid'e karşı muhteşem bir gol atan orta saha oyuncusu, bu maçın baskısına yabancı değil. Bu sezonun başlarında yaşadığı fiziksel sorunların ardından sahalara döndüğünden beri kendisine verdiği destek için Alman teknik direktöre teşekkür etti.

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Barcelona'nın şampiyonluk yarışında rakibiyle arasındaki farkı dokuz puana çıkarmak istediği bu dönemde Lopez'in tamamen iyileşmesi büyük önem taşıyor. Lopez, “Sakatlık artık geride kaldı. Bana bu kadar güven verdiği için Hansi Flick'e çok minnettarım” dedi.

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Bernabeu'daki yeteneklere saygı

Lopez, Madrid cephesinden gelen söylemleri eleştirse de rakibin kadrosunun yaratacağı zorluk konusunda gerçekçi konuştu. Bu hafta sonu Barcelona için başlıca tehdit olarak gördüğü iki oyuncunun adını verdi. Orta saha oyuncusu, seçme şansı olsa Belçikalı kaleci Thibaut Courtois ve Fransız yıldız Kylian Mbappe ile karşılaşmamayı tercih edeceğini kabul etti.

Madrid kadrosunda fark yaratan oyuncuları değerlendirirken “Courtois size çok puan kazandırıyor, Mbappe de hücumda büyük fark yaratıyor. Bu yüzden seçmem gerekse ikisini de çıkarırdım” dedi.

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Lamine Yamal faktörü ve şampiyonluk yarışı

El Clasico'nun ötesinde Lopez'e yaklaşan Ballon d'Or töreni de soruldu. Orta saha oyuncusuna göre ödülün tek bir mantıklı sahibi var: Barcelona'dan takım arkadaşı. Diğer dünya yıldızlarının etrafındaki büyük ilgiye rağmen Lopez, genç yetenek Lamine Yamal'ın bugün dünya futbolunun en iyi oyuncusu olarak tanınmayı hak ettiğine inanıyor. Bu prestijli bireysel ödül için tercihi sorulduğunda hiç tereddüt etmeden “Lamine Yamal, çünkü o en iyisi” dedi.