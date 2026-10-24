Barcelona'nın yıldızı Frenkie de Jong, Katalan kulübündeki kariyerinin en zorlu dönemlerinden biri hakkındaki sessizliğini bozdu.

Sport gazetesi, De Jong'un "Ziggo Sport" kanalına verdiği bir röportajdaki açıklamalarını yayımladı. Oyuncu bu röportajda iyileşme süreciyle ilgili ortaya atılan eleştirileri ve şüpheleri ele aldı.

Barcelona futbolcusu şöyle dedi: "Durum her zaman böyle oldu; bana yöneltilen eleştirilerin ya da etrafımda koparılan gürültünün çoğu, sahalardan uzak kaldığımda ve futbol oynayamadığımda geliyor. Bu kez de aynı şey tekrarlandı ve bunun nedenlerini tamamen anlıyorum."

De Jong özellikle, Hollanda Milli Takımı ile Dünya Kupası'na katılması, ardından kulübüyle birlikte aylarca sahalardan uzak kalması nedeniyle bazı Barcelona taraftarlarının duyduğu rahatsızlığı anlıyor.

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Şu itirafta bulundu: "Taraftarları gayet iyi anlıyorum. Beni milli takımla oynarken izliyorlar, ama destekledikleri takımla izleyemiyorlar."

Sözlerine şöyle devam etti: "Eğer işi basite indirgemek istersek, tablo şöyle görünüyor: Son maça kadar Dünya Kupası'nda oynadım, ardından 3 ay boyunca sahalardan uzak kaldım. Bu hissi tamamen anlıyorum."

Hollandalı oyuncu ayrıca, sakatlığına eşlik eden tahminlerden ve görmesi gereken tedaviye ilişkin farklı anlatılardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Şöyle açıkladı: "Bu durumdan rahatsızlık duyan ilk kişi benim; kulüp ve taraftarların yanı sıra, çünkü oynamak istiyorum. Ancak bunu başaramadım ve sakatlığın sandığımızdan çok daha ciddi olduğu ortaya çıktı. İşte o zaman her türden anlatı yayılmaya başlıyor ve pek çok şey oluyor."

İyileşme sürecinden birkaç hafta sonra Frenkie de Jong artık geleceğe iyimser bakıyor.

El Clasico maçının arifesinde yapılan röportajda orta saha oyuncusu şunları vurguladı: "Kendimi çok iyi hissediyorum ve hazır hissediyorum." Barcelona futbolcusu ayrıca, özellikle Rodri'nin katılımının ardından takım içindeki rekabetten de söz etti.

Şöyle dedi: "Rekabet son derece yüksek, ama bu benim için işi daha da ilginç hale getiriyor. Takımda benim de bir yerim olduğunu düşünüyorum ve oynayabilecek durumda hissediyorum." De Jong, takıma başka mevkilerde yardımcı olmayı dışlamıyor, ancak orta sahadaki doğal mevkisine bağlı kalıyor.

Şöyle açıkladı: "Teknik direktör ya da takım benden başka bir mevkide oynamamı isterse, bunu her zaman yaparım. Ama herkesin bildiğini düşünüyorum ki ben bir orta saha oyuncusuyum."

Frenkie de Jong'un hedefi hâlâ aynı; en önemli kupaları kaldırmayı gelecekteki amaçlarının başına koyuyor.

Sözlerini şöyle tamamladı: "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak, kariyerimde hâlâ eksik olan bir şey. Bu büyük bir hedef, bir hayal ve bir dilek."